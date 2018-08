Oštěpař Jílek uvažoval o dovolené, nakonec ale bude startovat

Oštěpař Jaroslav Jílek se v Berlíně chystá na středeční kvalifikaci mistrovství Evropy, i když na týden o místo v týmu přišel a uvažoval o dovolené. Nakonec si musel narychlo zabalit věci Vítězslava Veselého, který kvůli angíně účast na šampionátu vzdal.

Osmadvacetiletý Jílek měl splněný limit pro šampionát a dlouho se držel na třetím místě mezi českými oštěpaři, kteří mohli odjet na ME. Poslední červencovou neděli ho ale na čtvrtou pozici odsunul Petr Frydrych, který na mistrovství republiky hodil 83,85 metru. "Byly to letos takové zvraty. Po Kladně jsem s tím už nepočítal, protože mě Peťa přehodil. Tam mě spíš mrzelo, že jsem neprodal tu formu, kterou jsem měl. Když mně pak Víťa volal, že nepojede, že se necítí, tak jsem byl moc rád, že dostanu šanci," popisoval Jílek českým novinářům.

Náhradní program si ještě svěřenec Jana Železného nestihl naplánovat, takže nemusel nic rušit. "Ale lákalo mě odjet někam na dovolenou. Někam vyčistit hlavu," připustil. Veselý kvůli angíně vynechal už mistrovství republiky a potíže se zády měl i nejlepší český oštěpař Jakub Vadlejch. Jílek proto i v týdnu, kdy s účastí na ME nepočítal, trénoval normálně. "Měli jsme všichni ve skupině trochu problémy a nikdy nevíte, co se může stát. Nikomu jsem nepřál, aby se něco stalo, je to spíš taková náhoda," poznamenal.

Nakonec musel narychlo balit, reprezentační oblečení "zdědil" po Veselém. "Stavoval jsem se za Víťou, ten mi dával svoje věci. On měl něco M, něco XL, tak v pohodě," řekl Jílek. Na posledním mistrovství Evropy skončil desátý, olympiáda v Riu mu pak unikla. Loni na světovém šampionátu v Londýně nepostoupil z kvalifikace. V Berlíně chce prodat formu, kterou cítil už v Kladně. Kvalifikační limit je stanovený na 82 metrů, což ještě letos nehodil. "Měl jsem nějaká zranění, takže jsem tolik nezávodil. Na Kladně jsem se cítil dobře. Nevyšel mi tam víceméně žádný ideální hod, takže doufám, že tam ta forma je a že to vyjde zítra," řekl.

Trápil ho kotník a pak si natrhl pravou achilovku, kterou přetěžoval. Zdravotní problémy jsou už ale prakticky zažehnány. "Myslím, že jsem na tom nejlíp z celé té sezony. Bylo to takové komplikované, ale teď to vypadá docela dobře," uvedl. Čeští oštěpaři do Berlína dorazili v pondělí, dnes si prohlédli stadion a řešili organizační záležitosti. Mužská oštěpařská soutěž, ve které jsou tři Němci kandidáty na medaili, slibuje skvělou podívanou. A Jílek chce být její součástí. "Těším se moc. Je to obrovský stadion, očekáváme super atmosféru," dodal.

Společně s Vadlejchem bude Jílek házet ve druhé kvalifikační skupině, která začne ve 14:25. Zhruba o hodinu a půl dříve budou o postup do finále bojovat závodníci ze skupiny A včetně Frydrycha.