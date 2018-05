Pan úspěšný. Zidane vítězným hattrickem změnil historii

Třikrát trénoval Zinédine Zidane Real v Lize mistrů a třikrát ji s ním vyhrál. Za tak krátkou dobu, jakou na lavičce Bílého baletu je, dosáhl historického úspěchu. Nikdo před ním nedokázal vyhrát nejprestižnější klubovou trofej třikrát za sebou. "Tento tým je prostě mimořádný," pochválil svěřence Zidane.

Řídil se pravidlem, že vítězná sestava se nemění. Proto poslal na hřiště naprosto stejných jedenáct hráčů jako v loňském finále proti Juventusu. Když utkání skončilo, trenér vítězů měl pro svůj tým pouze slova chvály. "Jsou to obrovské emoce. Třikrát v řadě zvednout trofej pro šampiony Ligy mistrů je neskutečné. Ještě si neuvědomujeme, čeho jsme dosáhli. Tento tým je prostě mimořádný," prohlásil.

I přes druhé místo ve španělské nejvyšší soutěži může Real sezonu hodnotit kladně. "Měli jsme komplikovanou sezonu, ale tímhle koncem jsme si udělali radost. Teď si to musíme užít, protože tohle už jen tak nedokážeme. Jsem šťastný, že mám svůj podíl na historii tohoto legendárního klubu," řekl Zidane, který ke třem trofejím z Ligy mistrů jako trenér přidal i jednu jako hráč.

Když v roce 2002 slavnou soutěž opanoval, blýskl se ve finále krásným gólem z voleje. Tato branka byla až do soboty označována za nejhezčí gól historie finálových zápasů. Vítězná trefa Garetha Balea mu však silně konkuruje. "Byl to vynikající gól, ale těžko se to porovnává, protože to byly rozdílné kopy," komentoval Zidane nádherné trefy. Nezapomněl ani na krásné nůžky Cristiana Ronalda ze čtvrtfinálového zápasu proti Juventusu. "Cristianův gól, Baleův a můj, to jsou tři góly, které se navždy zapíšou do historie," doplnil.

Zidanova parádní trefa z roku 2002