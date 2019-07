Plzeň jde do odvety bez opor. Počasí bude vražedné, tuší

Fotbalisté Plzně v úvodním zápase druhého předkola Ligy mistrů s Olympiakosem Pireus nevyužili výhodu domácího prostředí a remizovali 0:0. V úterý svěřence Pavla Vrby čeká náročná odveta v Řecku, kde vedle bouřlivé atmosféry mohou očekávat i náročné klimatické podmínky, byť se hraje až od 21:30 místního času.

Plzeň v prvním souboji českého a řeckého vicemistra byla střelecky aktivnější, ale slibné šance nevyužili Aleš Čermák ani Joel Kayamba a hosty v premiérovém soutěžním utkání sezony také jednou zachránila tyč.

"Výsledek 0:0 je hodně otevřený. Víme, jak těžké je pro domácí mužstvo hrát v odvetě na nulu. Vstřelením branky se to pak všechno otáčí. Doufám, že vstřelíme gól a uděláme vše pro postup," řekl trenér Vrba, jehož svěřenci budou odvracet čtvrté vyřazení v kvalifikaci LM po sobě.

Pokud Plzeň přejde přes Olympiakos, utká se ve třetím předkole Ligy mistrů s istanbulským Basaksehirem a zajistí si minimálně účast v základní skupině Evropské ligy. V případě vyřazení se Viktoria ve třetím předkole EL utká s Antverpami.

Viktorii poslední venkovní zápas v pohárech vůbec nevyšel. V únorové odvetě druhého kola Evropské ligy si Plzeňští na hřiště Dinama Záhřeb přivezli domácí výhru 2:1, ale v chorvatské metropoli propadli a se soutěží se po porážce 0:3 rozloučili.

"Nevím, zda to může být v něčem podobné. Je to trochu jiný soupeř. A i zápasy v předkolech jsou jiné, než když už je to jarní fáze. Já se na to těším, myslím, že výsledek 0:0 není až tak špatný, takže šance jsou pořád otevřené. Bude důležité, abychom zvládli začátek," uvedl záložník Patrik Hrošovský.

Nepříjemné počasí

Plzeňští se dobře naladili na odvetu, když v sobotu doma porazili Karvinou 3:2 a naplno bodovali i ve třetím kole nové ligové sezony. Dva góly vstřelil Michael Krmenčík, jenž se v soutěžním utkání trefil poprvé od loňského září a následném vážném zranění kolena.

Marodku Západočechů rozšířil ofenzivní středopolař Čermák, který si před Karvinou způsobil svalové zranění. Zdravotní problémy do odvety nepustí ani stopera Romana Hubníka, útočníka Jeana-Davida Beauguela a záložníka Ubonga Ekpaie. Do plzeňské nominace se nevešli bek Milan Havel a záložník Christián Herc.

Podle Vrby nemusí bouřlivá atmosféra s horkokrevnými diváky hrát do karet pouze Olympiakosu. "Když prohráváte, samozřejmě fanoušci domácích ženou svoje mužstvo dopředu a vytváří úžasnou atmosféru. Na druhou stranu, kdyby se to vyvíjelo naopak, dokážou fanoušci pro domácí hráče udělat peklo," upozornil kouč Viktorie.

Další komplikací pro Plzeň může být počasí v Řecku. "Bude to náročné, i vlhkost a všechno kolem toho. Naštěstí se tam hraje až v půl desáté, tak by se aspoň trošku mohlo ochladit. Ale počasí bude asi vražedné," konstatoval obránce David Limberský.

Úterní zápas v Pireu začne ve 20:30 SELČ. Hlavním rozhodčím bude Španěl Juan Martínez, přímý televizní přenos nabídne stejně jako úvodní duel stanice ČT sport.