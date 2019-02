Plzeňský trumf v boji o postup. Viktoria odvety neprohrává

Hektický týden budou mít brzy za sebou. Po dvou těžkých domácích duelech s Dinamem a pražskou Slavií čeká fotbalisty Plzně poslední zápas, ten nejtěžší. Odvetné utkání Evropské ligy na půdě chorvatského soupeře. Do Záhřebu si přivezli ošemetné vítězství z domova 2:1, i tak mají k postupu blíže. Zkušenosti budou hrát v druhém střetnutí roli. Vědí to i Západočeši, kteří půjdou na trávník s vědomím, že v případě dobře rozehrané partie z ní většinou jako poražení neodcházejí.

Je to 8,5 roku, co se fotbalová Plzeň vrátila na kontinentální scénu. Od té doby nevynechala jedinou sezonu, kde by nehrála pohárové zápasy. Pravidelně se dostává do jarní fáze, totéž se jí podařilo letos a je tu reálná šance, že by ve vyřazovacích bojích v Evropské lize mohla pokračovat i nadále.

Vyjma úvodní zkušenosti s tureckým Besiktasem prohrává odvety pouze s rumunskými celky. Na zápas s Dinamem může jít Plzeň s plným vědomím toho, že díky úvodní výhře 2:1 z Doosan Areny má v Záhřebu nakročeno k postupu, což tušil už před odletem do Chorvatska i Milan Petržela. "Zkušenosti jsou důležité v každém utkání, ale každý zápas je jiný, složitý a začíná za stavu 0:0," upozorňoval 34letý záložník Viktorie. "Musíme se připravit na soupeře se vším všudy," apeloval jeden z nejstarších hráčů plzeňského kádru.

Veřejnost sice českému mistrovi nevěří, že by mohla přejít přes Dinamo dál, statistika však hovoří jasně pro něj. Plzeň od roku 2010 prohrála pouze čtyři odvety. Hned zkraje s tureckým Fenerbahce a následně dvakrát s rumunskými celky - v roce 2014 s Ploještí v boji o Evropskou ligu a o tři roky později s FCSB v předkole Ligy mistrů. V létě 2015 nestačila poté překvapivě na izraelský Hapoel.

I na bouřlivé prostředí v Záhřebu jsou Západočeši připraveni. "Určitě to bude takhle lepší, než když je na stadionu ticho a je slyšet každé slovo. K fotbalu to patří a těšíme se na tamější atmosféru," podotkl s nadhledem Petržela.

V případě plzeňského postupu by měl český fotbal stoprocentně zajištěn i pět účastníků v evropských pohárech pro sezonu 2021/2022. Přes Rakousko už se na 14. místo dostal, ale zároveň by s jistotou předskočil třinácté Švýcarsko, pokud by Curych nepředvede zázrak v Neapoli, a také by za sebou nechal i Chorvatsko, jemuž zůstává v boji o body do koeficientu už pouze Dinamo.