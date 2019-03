Pozvolný pád "bílé říše". V Realu toho hapruje mnohem víc

Postarali se o prvotřídní senzaci na svůj účet. Fotbalový gigant Real Madrid utrpěl doma debakl s nizozemským Ajaxem 1:4 a celý svět nemluví o ničem jiném. Vítěz tří posledních ročníků je na kolenou a pád "bílé říše" byl dokonán. Fanoušci si žádají hlavu prezidenta klubu Florentina Pereze. Problémů je však mnohem víc a nezlikvidoval by je ani takový čistič, jakým byl ve své době Mr. Proper.

Pro někoho šok, pro další zázrak. Pravděpodobně ani těmito slovy nejde popsat vyřazení Realu Madrid v osmifinále Ligy mistrů. Bílý balet však výkonem proti Ajaxu nezastavil mizérii nejen posledních dnů, ale ani ústup, který začal už loni v létě. Nizozemský celek dokončil pozvolný pád "bílé říše" trvající necelých deset měsíců.

Konec jedné éry. Jedinou větou by se dalo popsat vystoupení Realu Madrid za poslední týden. Nejprve uspěla dvakrát Barcelona na jeho hřišti a následně i nizozemský Ajax. Oba celky ukázaly volný pád královského klubu, který byl během šesti dnů vyřazen hned ze dvou pohárů, toho španělského a z Ligy mistrů, jež mu v posledních třech letech zachraňovala sezonu. Ze šedé sezony nedostane Real ani domácí soutěž, ve které už má minimální šanci na vítězství.

Chybí Ronaldo

Mnoho fanoušků ukazuje na prezidenta klubu Florentina Pereze jako na hlavního viníka pádu "bílé říše". Příčin je však mnohem víc. Tou nejhlavnější je odchod Portugalce Cristiana Ronalda, který se stal nejlepším střelcem v historii klubu. V průměru nastřílel 53 branek za sezonu.

Jeho zásahy Realu chybí, což potvrdil i chorvatský záložník Luka Modrić. "Schází nám Cristiano i jeho góly," připustil vítěz ankety FIFA o nejlepšího fotbalistu za minulý rok. Jen tři hráči dali zatím v sezoně za Real víc než pět gólů: Karim Benzema (20), Gareth Bale (13) a Sergio Ramos (11). Dohromady se však nemohou přiblížit hvězdnému Portugalcovi.



Hledá se trenér

Nejen Ronaldův odchod zapříčinil pozvolný pád Realu, ale také Zidanův, který se rozhodl ze španělského klubu odejít ve stejnou dobu jako Portugalec. Náhradníci za francouzského stratéga, Lopetegui i Solari, se zatím neosvědčili a nedokázali dát madridskému týmu směr. A to už se hovoří o možném návratu Josého Mourinha na střídačku. Ani jeden ze dvou trenérů v letošní sezoně nedokázal pozvednout Real na delší dobu. Odchod Zinedina Zidana byl dalším signálem, že Madrid míří do dekadentního období.



Vyčpělí hráči

Tři roky za sebou vyhrát Ligu mistrů je úctyhodný počin, ale i neustálá dominance se musí na týmu projevit, zvláště když zůstává pohromadě a průběžně se neobměňuje. Chuť po vítězství tak logicky po čase slábne a už není tak silná jako dřív, což potvrdil i Modrić. "Někteří z nás museli udělat krok vpřed, ale neučinili tak. Hráči, kteří měli táhnout tým, spíš udělali opak," prohlásil chorvatský středopolař. Nepřímo měl na mysli Velšana Garetha Balea, jehož výkony jsou horší, než předpokládali, a jeho chování není ideální ani v šatně. V nedávné době odjel domů dřív, než skončil právě probíhající zápas.

Vyčpělost není vidět pouze na Baleovi, ale i na Modričovi samotném. Chorvatský záložník či jeho spoluhráči Brazilec Casemiro a Němec Toni Kroos se zdají na hřišti rovněž zastaralí, bez síly i bez chuti. A to jim je 27, respektive 29. Jsou tedy v nejlepších fotbalových letech. Francouzský útočník Benzema prohlásil, že je bez Ronalda na hrotu volnější, ale nedokázal se vypořádat s rolí tahouna týmu na rozdíl od Portugalce. Brazilec Marcelo se zase netají tím, že by v létě rád šel za bývalým spoluhráčem do italského Juventusu, kde Ronaldo od minulého léta působí.

Nenaplněný potenciál

Real se snažil co nejlépe reagovat na odchod Ronalda i na postupně stárnoucí osu týmu. Přicházející mladí hráči však zatím nenaplnili na hřišti to, co si od nich španělský klub sliboval. Čtveřice Mariano Diaz, Vinicíus Junior, Brahim Diaz a Alvaro Odriozola stála královský klub v létě 127 milionů eur. Až na mladého talentovaného Brazilce však sbírají starty pomálu a ani Vinicíus se neosvědčil. V patnácti zápasech skóroval pouze dvakrát.

Totéž se dá říci i ohledně nákupu gólmana Thibauta Courtoise, který přišel do Realu Madrid z Chelsea. Třiadvacetiletý Belgičan se stal ihned jedničkou, když v bráně nahradil Keylora Navase z Kostariky. Ani on ale zatím nepřesvědčuje, že se jednalo o vhodný nákup. Letos udržel čisté konto jen ve třetině zápasů španělské ligy, do kterých zasáhl. Osm vychytaných nul z 23 zápasů není pro brankáře Realu zrovna dvakrát dobrá vizitka.

Mistrovská (im)potence

Čtyřikrát za posledních pět let Real Madrid kraloval Lize mistrů, a tím pádem zachránil vždy neúspěšné působení na domácí scéně. Za uplynulou dekádu se totiž radovala z vítězství ve španělské lize sedmkrát Barcelona, pouze dvakrát Real a zbývající titul získalo Atlético. Pravidelnost a konzistentní výkony v domácí soutěži nejsou silnou stránku "Bílého baletu".