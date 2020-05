Před 15 lety Liverpool otočil finále Ligy mistrů z 0:3 na 4:3

Pouze čtyři čeští fotbalisté se zatím mohou pochlubit triumfem v Lize mistrů, nejprestižnější a finančně nejlukrativnější evropské klubové soutěži. Těmi prvními se před 15 lety stali Milan Baroš a Vladimír Šmicer, kteří 25. května 2005 v barvách FC Liverpool přispěli ve finále s AC Milán v Istanbulu k senzačnímu obratu. Anglický celek totiž v poločase prohrával již 0:3, ve druhé půli však dokázal vyrovnat a po penaltovém rozstřelu mohli jeho hráči popáté v historii zvednout nad hlavu ceněný "ušatý" pohár.

"Tohle je asi největší okamžik mé kariéry a krásná rozlučka s Liverpoolem. Vyhrát tenhle pohár je sen," prohlásil po utkání Šmicer, jenž se sice na hřiště dostal až v průběhu utkání, avšak do jeho historie se výrazně zapsal jedním gólem i posledním proměněným pokutovým kopem. "To, co se stalo, je až neskutečné. Udělali jsme z nemožného možné," dodal Baroš, který kvůli únavě i žluté kartě střídal krátce před koncem základní hrací doby.

Historicky první vzájemné střetnutí obou gigantů v evropských pohárech mělo šokující úvod a nechalo zapomenout na předzápasové teorie o nudném představení. Už v první minutě otevřel skóre kapitán AC Paolo Maldini, jenž se v 36 letech stal nejstarším střelcem branky ve finále soutěže. Když na konci poločasu přidal další dva góly Milána Argentinec Hernán Crespo, o sedmém triumfu "červenočerných" pochyboval jen málokdo.

Po přestávce ale Liverpool zázračně ožil a díky trefám Stevena Gerrarda, Šmicra a Xabiho Alonsa během pouhých šesti minut vyrovnal. Ve zbytku zápasu včetně prodloužení měl sice znovu více ze hry Milán, avšak žádná další šance včetně tutovky ukrajinského kanonýra Andreje Ševčenka se už neujala.

Milán o dva roky později porážku Liverpoolu vrátil

V rozstřelu zazářil polský brankář "Reds" Jerzy Dudek, který komickými pohyby na čáře znervóznil hned tři hráče soupeře, a tak se po zaváhání Ševčenka mohli začít radovat svěřenci španělského trenéra Rafaela Beníteze.

V následném liverpoolském křepčení se stříbrným pohárem byli hodně vidět i oba čeští reprezentanti. "Jo, Češi, máme to," křičel ve vzájemném obětí do kamery Baroš. "Páťo, tak já ten pohár už mám," škádlil zase na dálku svého kamaráda Patrika Bergra, jenž z klubu z města Beatles odešel v roce 2003, Šmicer. Krátce po triumfu opustili Liverpool i oni - Baroš zamířil do Aston Villy, Šmicer zakotvil v Girondins Bordeaux.

Milán se sedmého triumfu v soutěži dočkal po repríze s Liverpoolem již o dva roky později, v jeho dresu slavil i Marek Jankulovski. Dosud posledním českým vítězem Ligy mistrů se v roce 2012 stal brankář Chelsea Petr Čech, který si v penaltovém rozstřelu s Bayernem Mnichov spravil chuť po čtyři roky starém obdobně prohraném finále s Manchesterem United.