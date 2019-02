První poločas průměrný. Druhý skvělý, hodnotil Vrba Pernicu

Zápas dvou odlišných poločasů. I takto by se mohl shrnout úvodní duel dvojzápasu ve fotbalové Evropské lize mezi Plzní a Dinamem Záhřeb. Západočeši nezachytili úvod zápasu, na jejich kopačkách byla vidět nervozita a mohli být hodně rádi, že Chorvaté před odchodem do šaten využili pouze jednu šanci. Trenér Pavel Vrba dal svěřencům najevo svou nespokojenost, včetně výkonu Luďka Pernici. Po výhře 2:1 ale své hodnocení rád změnil.

Žolík. Nečekaný a překvapivý trumf objevila Plzeň proti chorvatskému Dinamu. Góly nezařídila žádná ze zahraničních posil, které přišly v zimní přestávce, ale stoper, který zahájil ligové jaro na lavičce. Do hřiště se přitom dostal až díky zranění spoluhráče. Pernicovi se nevydařila příprava a málokdo by si troufl na něj vsadit před úvodním zápasem jarní fáze Evropské ligy. "Zasmál bych se," přiznal kolega z obrany Milan Havel. "Trefy mu ale hrozně přeju. Je to můj velký kamarád. Jsem za něj šťastný, že si mohl prožít tenhle zápas," dodal hned vzápětí 24letý pravý bek Viktorie.

Byl to Pernicův den. Sám hrdina Plzně po vítězném zápase přiznal, že už od rána vše nasvědčovalo tomu, že odehraje parádní duel. Také se tak stalo. Dvakrát v jednom zápase se mu podařilo naposledy před devíti lety, kdy ještě v dresu Brna řídil obrat svého týmu v Českých Budějovicích na konečných 3:1. Podruhé stejný kousek zopakoval až teď proti Záhřebu, ale tentokrát jeho trefy mají daleko větší význam. Zažil nádherný den a všimli si toho i spoluhráči v kabině. "Celou dobu jsem měl z něj pocit, že je to jeho zápas," prozradil Havel.

Změnil názor

S výkonem svých svěřenců byl nakonec spokojen i trenér Plzně Pavel Vrba, i když po přestávce měl ke kladnému hodnocení daleko. "Trošku se zvýšeným hlasem jsem hráčům vysvětlil, že se nejedná o přípravu, ale o soutěžní utkání, a pokud chtějí dohrát zápas jako přípravný, tak to nebude stačit," podotkl kouč Západočechů.

Po změně stran tak musel sáhnout do sestavy. Procházku nahradil Čermákem a na hře Plzně se změna ihned projevila. Góly obstaral Pernica, který si u první trefy celou akci založil a v závěru zůstal nehlídán na zadní tyči a stal se hrdinou Viktorie. "První poločas byl průměrný, druhý skvělý," řekl suše Vrba k jeho výkonu na tiskové konferenci.

I on byl překvapen, že potřebné branky zařídil stoper. "Byl bych sám proti sobě, kdybych zakazoval hráčům útočit, pokud mají takovou možnost, která podpoří celé mužstvo," vyjádřil se Vrba k tomu, že se Pernica objevil u první branky coby stoper až za obranou soupeře. Díky jeho trefám dokázala Plzeň v Evropské lize vyhrát na domácí půdě osmé utkání za sebou.