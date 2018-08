Radakovičova chyba? Šílenost, ale neházejte vinu jen na něj

Předvedli skvělý výkon, přesto končí. Fotbalisté Sparty v odvetě se srbskou Suboticou od úvodního hvizdu hlavního sudího jasně dominovali, vytvořili si mnoho nadějných a tutových šancí. Nakonec ale vstřelili jen dvě branky, což je po proměněné penaltě hostů stálo postup do další fáze. Chyba stopera Radakoviče, jenž pokutový kop zavinil, byla fatální. Shazovat vinu jen na něj ale nelze.

Úvodní duel druhého předkola Evropské ligy byl z pohledu sparťanských fotbalistů katastrofální. Letenští podlehli srbskému outsiderovi Subotici po příšerném výkonu 0:2. Představení českého klubu v Novém Sadu navíc nemělo žádné pozitivum, což následně odnesl hlavní trenér Pavel Hapal, jehož vedení odvolalo z funkce. Na lavičku tak dočasně usedl Zdeněk Ščasný.

Čtvrteční odveta pod jeho velením, to už byla úplně jiné káva. Sparta na svého soupeře hned od začátku minut vlétla a vytvářela si velký tlak, do vápna čtvrtého týmu loňského ročníku srbské Superligy směřoval jeden centr za druhým. Na rozdíl od prvního duelu se Letenští dostávali i do zakončení.

Právě koncovka ale byla tím, co "železné" borce zradilo. Už ve čtvrté minutě hlavičkovala největší hvězda výběru Nicolae Stanciu ze skvělé pozice pouze do břevna, pokus útočníka Tetteha zase zastavila tyč. V první půli se trefil pouze navrátilec Josef Šural, v druhém poločase dokázal svou šanci využít jen Srdjan Plavšič. A to se nakonec Spartě vymstilo.

Čtvrt hodiny před koncem přišla fatální hrubice Uroše Radakoviče, který se nechal před vlastní brankou školácky obrat o míč a hostujícího útočníka v pokutovém území přistrčil, načež rozhodčí nařídil penaltu. Když ji následně proměnil agilní Čečarič, noční můra pražského celku se stala skutečností.

I kvůli rozdováděným fanouškům už svěřenci Zdeňka Ščasného nedokázali skórovat, a tak se s letošními poháry museli rozloučit. Nutno však podotknout, že za to nemůže jen obviňovaný obránce Radakovič, který se teprve sžívá s novým týmem. Kdyby totiž jeho spoluhráči dokázali vícekrát skórovat (zaznamenali 28 střel), zmíněnou chybu by třeba neudělal. A pokud ano, neměla by takový vliv na výsledek.

Ani na to se ale na Letné nemůžou vymlouvat, hlavním důvodem krachu byl (ne)předvedený výkon v úvodním utkání.