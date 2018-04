Real má finále Ligy mistrů blíže, v Mnichově zažil velký obrat

Původní zpráva Předvedl velkou galashow. Útočník Mohamed Salah nasměroval bezchybným výkonem Liverpool k výhře nad italským AS Řím, čímž jej výrazně přiblížil k postupu do... více

Aktualizováno 25.04. 12:24UVNITŘ FOTO. Policie zatkla dva Římany ve věku 25 a 26 let kvůli podezření z pokusu o vraždu poté, co před úterním semifinále fotbalové Ligy mistrů v... více

Původní zpráva Předvedli fantastické gesto. Fotbalisté italského AS Řím přijeli do Liverpoolu, kde je čeká první semifinálový duel letošní Ligy mistrů, pro kladný výsledek do... více