Real postoupil do osmifinále, Tottenham prohrává s outsiderem

Skupina A: Galatasaray Istanbul - Club Bruggy 1:1 (1:0) Branky: 11. Büyük - 90.+2 Diatta. Rozhodčí: Kružliak - Somolani, Hancko (všichni SR) - Irrati (video, It.). ČK: 90.+3 Diatta a Mata (oba Bruggy). Real Madrid - Paris St. Germain 1:0 o poločase Branka: 17. Benzema. Rozhodčí: Dias - Tavares, Soares - Martins (video, všichni Portug.). Skupina B: Tottenham - Olympiakos Pireus 1:2 o poločase Branky: 45.+1 Alli - 6. El Arábí, 19. Semedo. Rozhodčí: Kabakov - Margaritov, Valkov (všichni Bulh.) - Fabbri (video, It.). Crvena zvezda Bělehrad - Bayern Mnichov 0:1 o poločase Branka: 14. Goretzka. Rozhodčí: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra - Van Boekel (video, všichni Niz.). Skupina C: Manchester City - Šachtar Doněck 0:0 o poločase Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Makkelie (video, Niz.). Bergamo - Dinamo Záhřeb 1:0 o poločase Branka: 27. Muriel z pen. Rozhodčí: Karasev - Demeško, Gavrilin (všichni Rus.) - Dankert (video, Něm.). Skupina D: Lokomotiv Moskva - Leverkusen 0:2 (0:1) Branky: 11. vlastní Žemaletdinov, 54. Bender. Rozhodčí: Oliver - Burt, Bennett - Kavanagh (video, všichni Angl.). Juventus Turín - Atlético Madrid 1:0 o poločase Branka: 45.+2 Dybala. Rozhodčí: Taylor - Beswick, Nunn - Attwell (video, všichni Angl.).