Real urval výhru nad Ajaxem, Tottenham rozdrtil Dortmund

Fotbalisté Ajaxu Amsterodam bez českého útočníka Václava Černého prohráli v úvodním osmifinále Ligy mistrů s obhájcem trofeje Realem Madrid 1:2. Zápas rozhodl v 87. minutě střídající Marco Asensio a vítěz posledních tří ročníků má před domácí odvetou 5. března výhodnou výchozí pozici. Ještě blíž k postupu je Tottenham, který třemi góly v druhém poločase porazil Dortmund jasně 3:0.

Ajax obhájce titulu v úvodu zaskočil a celý první poločas jej nečekaně výrazně přehrával. K vedení to ale domácím nepomohlo. V úvodu pálil Mazráví vedle, v 26. minutě zachránila hosty po Tadičově střele tyč a deset minut před pauzou vychytal Zijacha brankář Courtois.

Když už Ajax dostal o dvě minuty později míč do sítě, sudí Skomina po poradě s videorozhodčím gól neuznal kvůli ofsajdu. Bylo to poprvé, kdy v Lize mistrů zrušila branku nová technologie, kterou UEFA zavedla do prestižní soutěže od této vyřazovací fáze.

Také po změně stran pokračovali domácí v odvážném výkonu, ale ve finální fázi jako by mladý tým postrádal zkušenost. To Real si v koncovce počínal lépe. V 60. minutě Vinícius Júnior obešel několik hráčů a přiťukl Benzemovi, který nezaváhal a jako čtvrtý hráč v historii dosáhl v Lize mistrů na metu 60 gólů.

V 75. minutě Ajax odčaroval Courtoisovo kouzlo a rychlou akci zakončil zblízka Zijach. Real však udělil domácím lekci z produktivity. V 87. minutě gólman Onana nedosáhl na Carvajalův centr a střídající Asensio pohodlně uklidil míč do sítě.

"Bílý balet" tak porazil Ajax posedmé za sebou, kvůli kartám mu ale bude v odvetě chybět kapitán Ramos, který si připsal 600. start za Madrid. Domácí útočník Černý nebyl ani na lavičce.

Tottenhamu proti Dortmundu scházely zraněné opory Kane s Allim, Borussia zase postrádala kapitána Reuse. V opatrné úvodní půli ve Wembley jako první zahrozili domácí střelou Lucase Moury kousek vedle. Jinak byl mírně aktivnější Dortmund, ale neproměnil ani svou největší šanci těsně před pauzou, kdy hlavičku Zagadoua skvěle vyškrábl brankář Lloris.

Hned po přestávce udeřili "Kohouti". Ve 47. minutě po Vertonghenově centru zleva nedal střelou z voleje šanci hostujícímu gólmanovi Son Hung-min a dal už devátou branku proti Dortmundu. Proti žádnému jinému celku se netrefil tolikrát.

S Dortmundem gól zatřásl a v poslední desetiminutovce inkasoval ještě další dvě branky. V 83. minutě se podobně jako Son Hung-min prosadil z voleje po centru Vertonghen a za další tři minuty přidal krátce po příchodu na trávník třetí trefu hlavou Llorente. Hostující Guerreiro v nastavení zkorigovat nedokázal a aktuální lídr německé ligy prohrál s Tottenhamem potřetí za sebou.

Úvodní osmifinálová utkání fotbalové Ligy mistrů: Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund 3:0 (0:0) Branky: 47. Son Hung-min, 83. Vertonghen, 86. Llorente. Rozhodčí: Lahoz - Devís, Del Palomar - Hernández (video, všichni Šp.). ŽK: Aurier - Delaney. Diváci: 75.000. Ajax Amsterodam - Real Madrid 1:2 (0:0) Branky: 75. Zijach - 60. Benzema, 87. Asensio. Rozhodčí: Skomina - Praprotnik, Vukan (všichni Slovin.) - Marciniak (video, Pol.). ŽK: Zijach - Reguilón, Lucas, Ramos. Diváci: 53.497.

Ajax - Real Madrid 1:2

Konec zápasu! Real vybojoval cenné vítězství na horké půdě v Amsterodamu, zvítězil 2:1. Nutno podotknout, že Ajax předvedl skvělý výkon, ale Madrid zachránilo video, případně štěstí.

Gól! Real Madrid udeřil z rychlého brejku! Po krásném pasu Carvajala míč podběhl Onana a do prázdné branky míč doklepl Asensio. V 88. minutě - 1:2!

Gól! Ajax srovnává! Na konci pěkné kombinace byl zakončující Zyiech, který se z malého vápna trefuje přesně. Stav utkání v 75. minutě 1:1!

Gól! Real Madrid se ujímá vedení! Po pěkné akci VIniciuse předložil míč Benzemovi, který se uvnitř pokutového území nemýlil. V 60. minutě je stav 0:1!

Real vstoupil do druhé půle úplně naopak, drží míč a snaží se kombinovat na útočné polovině, což vedlo k dobré šanci Benzemy, toho však vychytal Onana. 50. minuta 0:0.

Konec prvního poločasu. Je za námi velmi akční úvodní dějství, ve kterém naprosto dominoval Ajax. Pouze díky videu nejsou domácí ve vedení, ale pokud Real bude hrát stejně i nadále, tak domů šťastný nepojede. Poločasový stav 0:0.

Nakonec změna! Schöne byl v milimetrovém ofsajdu a bránil Courtoisovi v chytání, videorozhodčí doporučil rozhodčímu situaci přezkoumat a ten branku odvolává. Stav stále 0:0.

Gól! Ajax se ujímá vedení! Po chybě gólmana Courtoise se k odraženému míči dostal Tagliafico, jenž usměrnil míč do sítě. 1:0!

Tlak nizozemského týmu se přetavil v první obrovskou šanci, Dušan Tadič ve 26. minutě z těžké pozice krásnou střelou napálil tyč!

Domácí na favorizovaného soupeře vlítli a za úvodních 13 minut se Real prakticky nedostal na útočnou polovinu. Ajax žene dopředu také zaplněné hlediště, které hned od startu bouří.

Základní sestavy:

Ajax: Onana - Mazraoui, de Ligt, Tagliafico - de Jong, Blind, Tadič, Schone, van de Beek, Ziyech - Neres

Real: Courtois - Carvajal, Ramos, Nacho, Reguilon - Casemiro, Kroos, Modrič - Bale, Vinicius, Benzema

Tottenham - Dortmund 3:0

Konec utkání. Tottenham předvedl takřka bezchybný výkon, za což byl odměněn třemi góly. Dortmund čeká doma těžká práce, aby vůbec dvojzápas zdramatizoval. Konečné skóre - 0:3.

Gól! Střídajícímu Llorentemu stačily pouze dvě minuty na hrací ploše než vsítil branku. Spurs zvyšují na 3:0 a rázně vykročují k postupu do čtvrtfinále. 86. minuta - 3:0.

Gól! Tottenham navyšuje vedení! Na konci akce domácích stál Jan Vertonghen a střílí branku. Stav utkání - 83. minuta 2:0.

Dortmund se od inkasovaného gólu neoklepal a stále nic světoborného nepředvedl. Tottenham navíc předvádí skvělý presink, čímž vystavuje hráče německého týmu hned pod tlak. 70. minuta - stav 1:0.

Gól! Tottenham vstoupil do druhého poločasu aktivně, vybojoval míč na útočné polovine a krásný centr Vertonghena do branky usměrnil Son! Domácí vedou ve 47. minutě 1:0!

Šanci Zagadoua z poslední minuty Lloris zlikvidoval, a tak oba týmy odcházejí do kabin za stavu 0:0.

Na Tottenhamu se za půl hodiny hry nic nezměnilo. Stále jsme svědky mnoha nepřesných přihrávek a žádné větší příležitosti.

Ve Wembley se zatím hraje opatrný zápas, jedinou příležitost domácích zatím měl Lucas, který jen těsně minul branku Bürkiho. Jinak je držení míče mírně ve prospěch hostů, kteří do Anglie rozhodně nepřijeli pouze bránit.

Základní sestavy:

Tottenham: Lloris - Aurier, Sanchez, Foyth, Alderweireld, Vertonghen - Sissoko, Eriksen, Winks, Lucas - Son

Dortmund: Bürki - Hakimi, Toprak, Diallo, Zagadou - Sancho, Delaney, Witsel, Pulisic, Götze - Dahoud