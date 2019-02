Recept na Dinamo? Nezalézt a nebránit, odtajnil Petržela

S výhrou v zádech i s vědomím ošemetného výsledku odletěli plzeňští fotbalisté do chorvatského Záhřebu. Na půdě Dinama budou hájit vítězství z prvního utkání 2:1 a v odvetě Evropské ligy budou chtít dohrát nadějně rozehranou partii do úspěšného konce. Tím by byl postup do osmifinále. Západočeši určitě nebudou chtít hrát na bezbrankovou remízu, což potvrdil i záložník Milan Petržela.

Dva těžké zápasy mají za sebou. Už jen jeden, a pekelný týden z kraje jarní části sezony bude za nimi. V Chorvatsku ale nečeká na Plzeň nic lehkého. Do Záhřebu, který hraje vyřazovací část evropských pohárů po padesáti letech, si přivezli nadějný výsledek 2:1. Výhra z úvodního klání se cení, ale inkasovaný gól na vlastním hřišti je velkým nebezpečím pro odvetu. "Je to nevyzpytatelné, ale pořád lepší, než kdybychom hráli 0:0. Jedeme tam s tím nezalézt a nebránit za každou cenu," řekl Petržela před odletem.

Plzeň chce v odvetě sázet především na rychlé protiútoky a také na fakt, že Dinamo se požene za vítězstvím a v případě nerozhodného výsledku trvajícího delší dobu bude muset otevřít defenzivu, a tím Západočechům umožnit dostat se do zakončení. "Viděli jsme, že v obraně nejsou úplně kompaktní. Měli jsme nějaké šance ze standardních situací. Budeme se snažit využívat příležitosti, které se naskytnou, odtajnil jeden z plánů Viktorie záložník Roman Procházka.

Západočeši před zápasem nejvíce trápila otázka, jak nahradit kapitána Romana Hubníka, který bude v odvetě chybět kvůli žlutým kartám. Plzeň nepřišla jen o vůdce, ale i klíčovou postavy celé obrany. "Ztráta to určitě je. On to drží vzadu. Je rychlý, důrazný a svým stylem hry platí na soupeře. Určitě nám v tomhle bude chybět," konstatoval smutně Petržela. "K fotbalu zranění a karty patří. Musíme se s tím vypořádat a uvidíme, jak se rozhodne trenér a jakou variantu zvolí," přitakal Procházka.

Právě 29letý slovenský záložník je jednou z alternativ pro Pavla Vrbu a může se stát, že to bude právě on, kdo nastoupí na stoperu místo vykartovaného Hubníka. Západočeši vyjma hrdiny z úvodního utkání Luďka Pernici nemají dalšího "ryzího" hráče na tento post. "Jsem takový, že kam mě trenér postaví, tak tam se snažím odehrát maximum," prohlásil odhodlaně Procházka.

Západočeši jsou smíření i s tím, že v Chorvatsku je čeká bouřlivá atmosféra, která zápasy Dinama doprovází. "Nevím, jaké je u nich prostředí, ale u nás předvedli, že fandit umí, a určitě je fanoušci poženou dopředu. Budou hrát doma a udělají vše pro to, aby nás vyřadili," uvažoval Petržela. "Musíme se maximálně soustředit, abychom jim nedávali šance se nadechnout. Nepouštět je do nich, abychom nedostali brzy gól," upozorňoval plzeňský záložník.

Plzeň hrála úvodní kolo jarní fáze čtyřikrát, z toho třikrát se probojovala dál. Pouze v prvním případě vypadla s německým Schalke, když na půdě soupeře prohrála 1:4 až po prodloužení, a ještě k tomu v okleštěné sestavě.