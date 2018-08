Revoluce v Lize mistrů! UEFA chce nasadit videorozhodčí

Ačkoli má nová fotbalová technologie v podobě videa na světě řadu odpůrců, na světovém šampionátu v Rusku se ukázalo, že může být velice přínosná. I proto se zástupci Unie evropských fotbalových asociací rozhodli, že by systém VAR mohli nasadit do zápasů letošního ročníku prestižní Ligy mistrů.

Vstříc modernizaci světového fotbalu. Takovou věc si řekli členové FIFA při plánování světového šampionátu, který se letos uskutečnil v Rusku. A protože se jeho použití až na malé drobnosti vydařilo a dočkalo se samé chvály, začali se použitím VAR zaobírat i funkcionáři UEFA.

Podle britského plátku The Times hodlá Unie evropských fotbalových asociací nasadit videorozhodčí do letošního ročníku milionářské Ligy mistrů, a to konkrétně od vyřazovacích čtvrtfinálových bojů, které budou mít výkop ve stejný večerní čas. Nejslavnější klubová soutěž by se tak dočkala velké revoluce.

Komise UEFA by měla tento návrh předložit dalším členům 30. června v Monaku, kde proběhne losování základních skupin Champions League. O videu se má diskutovat také na zářijovém zasedání Evropské klubové asociace ECA, jež sdružuje většinu účastníků Ligy mistrů. The Times každopádně tvrdí, že by zavedení systému VAR nemělo stát nic v cestě.