Ronaldo, nebo Salah? Bitva kanonýrů je tady

Jeden září v dresu Liverpoolu, druhý dlouhodobě táhne Real Madrid. Egypťan Mohamed Salah versus portugalská megastar Cristiano Ronaldo. I tento duel dvou kanonýrů nabídne finále fotbalové Ligy mistrů v ukrajinském Kyjevě. Kometě letošní sezony v anglickém týmu by zisk "ušatého poháru pomohl k triumfu v anketě o Zlatý míč. Druhý chce se španělským klubem zkompletovat hattrick.

Nejen útok Realu Madrid na třetí vítězství v řadě v Lize mistrů budou sledovat v sobotu večer fotbaloví fanoušci po celém světě. Hodně velkým lákadlem je i přímá konfrontace egyptského útočníka Mohameda Salaha na straně v Liverpoolu s jeho portugalským protějškem v dresu španělského velkoklubu. Čí tým vyhraje, toho jeho útočník výrazně přiblíží k vítězství v anketě Zlatý míč. Vítěz Ligy mistrů sice získá 80 milionů liber navíc, ale tady jde i o individuální prestiž a hrdost.

Jak Mohamed Salah, tak Christiano mají v týmu totožnou roli. Střílet co nejvíce gólů, oba však velmi různými způsoby a silně kontrastními osobními styly. Třiatřicetiletý Portugalec, jenž bojoval v poslední dekádě především s argentinským Lionelem Messim v boji o nejlepšího fotbalistu světa, se většinou prezentuje na hřišti tím, že při oslavě gólu dá při skoku ruce vzad a někdy svlékne i dres, aby ukázal své vypracované tělo.

Nyní má Portugalec nového vyzyvatele, kterým je Mohamed Salah. Egyptský útočník se vrátil loni do Anglie po dvou letech. Na rozdíl od Chelsea se ale v Liverpoolu chytil náramně. Za rok na Anfield Road se jeho hodnota vyšplhala z 36,9 milionu liber na dvě stě milionů. V dresu Reds nastřílel Salah v této sezoně již 44 branek, z toho deset v Lize mistrů. Liverpool tak dotáhl do finále Ligy mistrů a anglický celek může útočit na šestý triumf v nejprestižnější evropské soutěži a první od památného triumfu v roce 2005.

Finálový duel by měl rozhodně nabídnout napínavou podívanou. Tam, kde Ronaldo překvapuje a vždy se blýskne uvnitř pokutového území před branami soupeřů, je v témže prostoru nekompromisní i Salah. Z pozice pravého křídla se dokáže dostat přes obránce a přes svou silnější levou obvykle umísťuje míč ke vzdálenější tyči.

Oba však mají v zakončení i skvostné alternativy. Ronaldo dokáže buď vyskočit do úctyhodné výšky, odkud nebezpečně zakončuje hlavou na takzvaného koníčka, kterým překonal například Petra Čecha na Euru 2012, nebo předvede nůžky jako ve čtvrtfinále Ligy mistrů proti Juventusu. Salah zase těží z rychlých protiútoků Liverpoolu, díky nimž je letos anglický tým nejlépe střílejícím celkem milionářské soutěže. Bez ohledu na to, jestli se oběma podaří předvést kousky z minulosti, či nikoliv, to bude ve finále o "ušatý pohár" výjimečný zážitek.