Salah režíroval výhru Liverpoolu. Řím ožil až s příchodem Schicka

Fotbalisté Liverpoolu zvládli parádně úvodní utkání semifinále Ligy mistrů. Anglický celek nedal na na Anfield Road šanci italskému AS Řím a zvítězil 5:2. Výhru domácích řídil především egyptský útočník Mohamed Salah, který se prosadil dvakrát v průběhu prvního poločasu v rozmezí devíti minut. Za hosty nastoupil do druhého poločasu český útočník Patrik Schick.

Klíčové okamžiky se odehrály mezi 30. a 45. minutou. Liverpool v tomto časovém úseku válcoval Řím, což dokazoval i poměr střel obou týmů, který byl 10:0 pro anglický tým. Převahu domácích proměnil ve vedoucí gól, jenž se v 36. minutě trefil náramně a technickou střelou poslal míč přesně do levého horního rohu. Brazilec Allison v brance Římanů byl bez šance.

Egyptský kanonýr, který před sezónou přišel do Liverpoolu právě z římského AS zlobil bývalé spoluhráče i nadále a v závěru prvního poločasu zvýšil vedení svého týmu na 2:0, když zužitkoval přihrávku Firminha. Domácí šli do útočné akce ve dvou proti pětičlenné obraně hostů.

Jeden z nejlepších fotbalistů světa v současnosti se po obrátce proměnil do role asistenta. Dvě gólové přihrávky za pět minut připravil pro kolegy z útoku Maného a Firminha, který následně navyšoval již na hrozivých 0:5 z pohledu Říma.

Český útočník byl vidět

Vše už sledoval ze hřiště i český útočník Patrik Schick, jenž se dostal na trávník na druhý poločas a přinesl částečné oživení ve hře hostů. Nejprve mohl nečekaně skórovat, když se od něj odrazil míč jen těsně vedle liverpoolské branky a následná hlavička doprostřed branky mířila doprostřed branky, kde byl připravený Karius.

Naději pro Řím do odvety vykřesali Edin Džeko a Diego Perotti. Bosenský střelec, který byl až do 81. minuty téměř neviditelný, zůstal nehlídaný za obranou Liverpoolu a překonal domácího gólmana. O chvíli později měli hosté k dispozici pokutový kop. K němu se postavil střídající Perotti a proměnil ji s přehledem.

Fotbalisté AS tak do odvety půjdou s tříbrankovým mankem, jenž dokázali smazat už ve čtvrtfinále proti Barceloně. Liverpool má přesto finále na dosah. Jako teprve druhý klub v historii dokázal dát v semifinále Ligy mistrů pět branek. Před ním se to povedlo jen Ajaxu, když v roce 1995 porazil 5:2 Bayern Mnichov.