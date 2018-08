Ščasný: Odehráli jsme výborný zápas, rozhodly nevyužité šance

Podle sportovního ředitele Zdeňka Ščasného, který v pátek dočasně převzal tým po odvolání trenéra Pavla Hapala, podali fotbalisté Sparty Praha ve čtvrteční odvetě 2. předkola Evropské ligy se Spartakem Subotica jeden z nejlepších výkonů za poslední rok. Převládlo však u něj zklamání z toho, že navzdory výhře 2:1 Letenští kvůli týden staré porážce 0:2 z úvodního duelu nepostoupili a budou podruhé za sebou chybět v hlavní fázi pohárů. I Ščasný za to cítí zodpovědnost.

"Samozřejmě převládá zklamání z toho, že budeme chybět v Evropě. Ale myslím, že kluci podali výborný výkon, jeden z nejlepších za poslední rok, co jsem viděl Spartu hrát. Nemám jim vůbec co vytknout, ale přebíjí to hořkost z vyřazení," řekl na tiskové konferenci Ščasný.

Sparta v odvetě od začátku soupeře drtila a měla jednu šanci za druhou. Z obrovské převahy vytěžila do 66. minuty vedení 2:0, jenže pak rozhodčí po zákroku Uroše Radakoviče nařídil proti domácím penaltu a srbský celek dal rozhodující gól.

"Za život jsem dostal takových pokut, že nemá smysl se k tomu vyjadřovat. Ať řeknu cokoliv, tak je to jedno a zápas nám to nevrátí," uvedl Ščasný.

"Mrzí mě, že do toho takhle vstoupil rozhodčí. Nemohu se ubránit pocitu, že penalta byla přísná. Uroš tam měl ruku, ale určitě do něj ani nestrčil. Mohl to samozřejmě dát domů na brankáře, on to ví. V první půli to udělal asi čtyřikrát. Teď zvolil jinou variantu," dodal Ščasný.

Na Radakoviče, který Spartu posílil v létě, se nezlobil. "Uroš hrál jinak výborně. Já jsem klukům řekl, že všichni by měli vyhrávat i všichni prohrávat. Takže hledat chybu u jednotlivce a házet to na něj, to je absolutní nesmysl. Stejná chyba je neproměněná šance," prohlásil Ščasný.

Za výkon hráče pochválil. "Že jsme nedali šance? Tak jsme je nedali. Ale my jsme si je dokázali vytvořit vysokým presinkem. Byli jsme na polovině soupeře, dokázali jsme je zmáčknout. Bohužel jsme neproměnili řadu šancí, i stoprocentních. To je náš velký problém. Soupeře jsme tentokrát do šancí nepouštěli, udělali jsme jednu dvě chyby a na jednu jsme bohužel doplatili," uvedl Ščasný.

Sparta podruhé za sebou v pohárech skončila na prvním soupeři v kvalifikaci, vloni vypadla s jiným srbským klubem Crvenou zvezdou Bělehrad. "V tuhle chvíli mluvit o budoucnosti nemá smysl. Teď ode mě nemůžete čekat nějakou hlubokomyslnou analýzu, co to přinese Spartě. Uvidíme. Každopádně druhý rok po sobě nebude hrát Sparta v Evropě, což pro nikoho není pozitivní zpráva," řekl Ščasný.

"Zodpovědnost za vyřazení máme všichni, nemůžu přece říkat, že to zavinil Pavel Hapal. Cítím logicky zodpovědnost, kterou máme všichni v klubu. Mám skončit, skočit pod stůl nebo se zastřelit? Vypadli jsme z pohárů, což je pro klub velká rána. Na druhou stranu vidím, že hráči, co tu jsou, jsou schopni podat takové dobré výkony," dodal.