Sevilla? Nejtěžší soupeř. Postup Slavie by se rovnal zázraku

Barcelona, Real Madrid nebo nedávno římské Lazio. I takové velkokluby odjížděly v této sezoně ze stadionu Ramóna Sáncheze Pizjuána poraženy. Proto bude pro pražskou Slavii stěžejní odvézt si z prvního zápasu osmifinále Evropské ligy na půdě Sevilly alespoň trochu přijatelný výsledek do odvety.

Sevilla byla při čtvrtečním losu nejtěžším soupeřem v osudí. Alespoň pro tuto fázi soutěže. Zkušený pohárový celek už v minulosti mnohokrát dokázal, že po druhé nejprestižnější klubové evropské trofeji prahne znovu a znovu.

Trenér Pablo Machín nenasadí řadu náhradníků, jako by to pravděpodobně udělaly týmy z Anglie nebo Itálie, kde nemá Evropská liga takový zvuk. Postup Slavie přes špičkový španělský klub v plné síle by se tak rovnal sportovnímu zázraku.

Andaluský celek prohrál na domácím hřišti v této sezoně jen dvakrát - hned v úvodu ligové soutěže s Getafe a pak v poháru s Bilbaem, to už ale s vědomím luxusního náskoku z prvního utkání. Jinak ale byli Machínovi svěřenci v základní skupině Evropské ligy před svými fanoušky stoprocentní a v lize se s bilancí sedmi výher, tří remíz a jediné porážky drží v tabulce domácích zápasů mezi úplnou špičkou.

Sevilla je na svém stadionu silná i historicky a v průběhu let vybudovala ze svého svatostánku jednu z nejpevnějších tvrzí na evropské fotbalové mapě. Slavii tak může paradoxně uškodit, že odehraje první utkání venku. Byť je to všeobecně povážováno za výhodu.

Španělský celek totiž na domácí zápasy hodně spoléhá a bude si chtít nahrát co nejvyšší náskok do odvety. Při opačném rozlosování by Sevilla teoreticky nemusela v Edenu předvést to úplně nejlepší a mohla by vsadit všechno až na druhý vzájemný souboj.

Favorit neponechá nic náhodě

"Jsou dvě možnosti - buď nás podcení a my máme nějakou šanci, anebo nás nepodcení. Nechci říct, že to bude šílené, ale už tehdy v Liberci to byly dva zápasy skoro bez balonu, takže očekávám něco podobného. Snad nás podcení," řekl pravý bek Vladimír Coufal a zavzpomínal na svou zkušenost ze zápasů v dresu Liberce proti španělskému soupeři.

Tenhle dílčí bod sešívané naděje na pohárové překvapení je ale víceméně bezpředmětný. "Nikdo nečeká, že pro nás bude dvojzápas se Slavií jen příjemnou procházkou. Soupeř má svou kvalitu," upozornil Pablo Machín hned po losu.

Třiačtyřicetiletý trenér navíc nenechá téměř nikdy odpočívat stěžejní osu týmu. Brankářem Vaclíkem počínaje a nejlepším střelcem Ben Yedderem na hrotu útoku konče. Španělský kouč sahá do sestavy většinou jen v případě zdravotních problémů nebo při kosmetických taktických změnách. Toho si je vědom i trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

"Podcenění asi žádné nebude po tom, co je honila Olomouc v zápasech předkola. Mají zkušenost s českým fotbalem. Je tam Tomáš Vaclík, kterého náš trenér gólmanů trénoval, já jsem ho také zažil. Ten určitě upozorní, že máme dobré hráče, protože je s nimi v nároďáku," uvedl kouč sešívaných.

Přestože se Trpišovský se svým týmem vytasil v odvetě proti Genku s geniálním taktickým plánem a svého soupeře zaslouženě převálcoval, na pětinásobného vítěze celé soutěže to nejspíš stačit nebude. Vyřazení suverénního lídra belgické ligy je sice úspěchem, ale Genk evidentně není po Novém roce ve své kůži a nepřipomíná tu mašinu, která budila hrůzu na podzim. O tom svědčí i fakt, že za poslední měsíc prohrál tři zápasy, tedy stejný počet jako v celém dosavadním průběhu sezony.

Ve sportu je možné všechno a naděje na postup existuje vždycky. Slávistický cíl by se ale prozatím měl smrsknout na jeden dílčí krok - přežít do odvety s alespoň trochu přijatelným výsledkem.