Sigma vs. Vaclík. Olomouc se v předkole EL střetne se Sevillou

Pro fanoušky i hráče Olomouce to bude bomba. Na druhou stranu hodně těžká šichta. Na Andrův stadion přijede v rámci předkola Evropské ligy jeden z nejlepších týmů světa, FC Sevilla. Navíc se chystá tak trochu bratrovražedný boj. Barvy španělského celku totiž čerstvě hájí brankář Tomáš Vaclík, jenž na Pyrenejský poloostrov přestoupil z Basileje. Podaří se Sigmě urvat v domácím prostředí přijatelný výsledek, nebo si šance na postup zhatí už v úvodním duelu?

Fotbalisté Sigmy si v předkole Evropské ligy nejprve zajistili postup, když ve dvojzápase přehráli Kajrat Almaty. Teď je ale čeká daleko těžší oříšek než mužstvo z Kazachstánu. Na Hanou totiž přijede slavná Sevilla, jež je historicky neúspěšnějším celkem Evropské ligy. Ve druhé nejlepší týmové soutěži na starém kontinentu španělský gigant dokázal zvítězit už pětkrát a i letos si brousí zuby na nejvyšší příčky.

Olomouc proto platí za jasného outsidera. Kurzy sázkařů podpořil i ligový zápas s Baníkem, který se svěřencům trenéra Jílka vůbec nepovedl. V moravském derby totiž ostudně padli 1:4.

"Myslím, že ve čtvrtek to bude úplně jiný zápas s úplně jinou motivací. Jestli mám srovnat Baník a Sevillu, tak Sevilla je o dva, možná o tři levely výš než Baník. Takže pokud budeme bránit stejně jako proti Ostravě, tak to zavání průserem," ulevil si kouč Jílek v rozhovoru s médii.

Jeho svěřence ale může hřát fakt, že si Evropskou ligu osahali o kolo dřív. Zápas se Sevillou tak bude pomyslnou třešničkou na dortu a velký svátek."Jsme hrozně rádi, že jsme postoupili přes Kajrat a můžeme si zahrát se Sevillou. Je to svátek pro nás, pro klub, pro fanoušky, pro celou Olomouc. Je to super. Jsou to obrovské zkušenosti. Je to k nezaplacení hrát takové zápasy," rozplýval se David Houska.

Nad slunce jasně se jeví to, že Sigma se pokusí pouze překvapit. Postup přes velkoklub, jakým Sevilla bezpochyby je, by se rovnal supersenzaci. Nikdo z hráčů ale nic nebalí dopředu.

"Zkusíme uhrát co nejlepší výsledek a povzbudit se tím na nedělní zápas v Jablonci. Roli bude hrát taktika na soupeře a momentální psychické rozpoložení hráčů," burcoval kouč Hanáků.

Duel nebude speciální nejenom pro hráče Olomouce, ale také pro brankáře Sevilly. Mezi tyče branky španělského celku by se měl postavit Čech Tomáš Vaclík, jenž do klubu přestoupil toto léto z Basileje.

"Po přistání v Česku jsem si naplno uvědomil, jak výjimečný zápas mě čeká. Proti českému týmu jsem nikdy oficiální zápas nehrál, a pokud mě paměť neklame, tak ani proti žádnému týmu s českým hráčem. Vzpomínám si jen na dvojzápas s Basilejí proti Arsenalu, to ale tehdy oba zápasy chytal Ospina a ne Petr Čech. Takže jsem sám zvědavý, co se mi bude honit hlavou a jaké budu mít pocity," popsal své pocity bývalý gólman Sparty či Žižkova.

"Pro nás je postup do Evropské ligy jedním z hlavních sezonních cílů, tak doufám, že neponecháme nic náhodě a zvládneme to," dal najevo, pro jaký výsledek si Sevilla na Andrův stadion přijede. Pro český celek nehovoří ani historické stastiky. Ze 79 vzájemných utkání se španělskými týmy dokázali české kluby vydolovat pouze 16 výher a 18 remíz. Ve zbylých 45 museli kousat prohru. K jakému výsledku přidá Olomouc svůj korálek?