Slavia cítí velkou šanci na body, chce využít mizérie Bordeaux

Čeká se od ní, že na podzim bude přinášet nejvíce bodl do národního koeficientu. Pražská Slavia vstupuje do Evropské ligy s vyhlídkami na postup do jarních vyřazovacích bojů. Na úvod základní skupiny ji čeká Bordeaux i s českým legionářem Jaroslavem Plašilem. Francouzský tým se krčí na předposledním místě v domácí soutěži a toho chtějí sešívaní využít k zisku bodů v domácím prostředí.

Zatímco Slavia je v české lize první a vyhřívá se na výsluní, tak Bordeaux je v Ligue 1 na opačném pólu tabulky a se čtyřmi body se krčí na předposledním místě, i když porazilo hvězdné Monako. Právě mizérie francouzského celku chtějí Pražané využít jako největší zbraně k zisku tří bodů. "Jsem rád, že hrajeme doma. Myslím si, že je vždy dobré hrát s favoritem hned ze začátku," řekl trenér sešívaných Jindřich Trpišovský. Pokud by Slavia vyhrála, vrátila by tak částečně svému soupeři vyřazení z roku 1996, kdy ji Bordeuax zastavilo v semifinále Poháru UEFA po dvou výhrách 1:0.

"Oni odstartovali hůře francouzskou ligu, což může být pro nás výhoda." Připomněl Trpišovský, že Bordeuax vyhrálo od srpna jediný z pěti soutěžních duelů v domácí lize. "Přiznám se, že trošku s tím kalkulujeme. Vždy, když hrajete s dobrými týmy, tak je důležité, v jakém rozpoložení je potkáte," nebál se připustit slávistický kouč.

"Bordeaux prochází řadou změn, ať už se jedná o změnu majitele, trenéra. Do Evropské ligy muselo projít kvalifikací a tím mu utekl začátek francouzské ligy, což je drobná výhoda pro nás," uvědomoval si Trpišovský. "Na druhou stranu, až rozhodčí pískne a začne zápas, tak se tyto rozdíly trochu mažou," zdůraznil vzápětí trenér Pražanů.

Podobně vidí poslední Trpišovského slova i Stanislav Tecl. ""Z mého pohledu to žádnou roli nehraje. Ten tým bude hrát jinou soutěž než domácí ligu. Oni se můžou odpíchnout od těch špatných výsledků a Bordeaux určitě nepřijede s poraženeckou náladou," stojí nohama na zemi slávistický útočník.

Také on, stejně jako jeho trenér, je rád, že Slavia vstupuje do Evropské ligy domácím duelem. "Určitě je to pro nás lepší. Poženou fanoušci, kteří udělají vždy výbornou atmosféru a poženou nás za vítězstvím. Bordeaux je určitě favorit, ale my mu nedáme nic zadarmo," prohlásil odhodlaně směrem ke čtvrtečnímu duelu Tecl.