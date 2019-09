Slavia sahala po senzaci, Inter srovnal až v dlouhém nastavení

90+9

Slavia si z Milána odváží cenný bod. Kdo by to byl řekl, že remíza bude po zápase úspěch pro Inter. Slavia předvedla skvěle organizovanou hru, naběhala desítky kilometrů a hvězdy italského týmu dokázala dostat do úzkých. Na tvářích sešívaných je dokonce vidět zklamání, tak blízko byli senzační výhře. To je pro dnešek vše, děkujeme za pozornost.