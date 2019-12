Snad se nebudeme jen kochat, doufá Trpišovský před uktáním

Fotbalisté pražské Slavie se v úterý v Dortmundu představí na největším německém stadionu, na kterém panuje jedna z nejvyhlášenějších atmosfér na světě. Pro trenéra Pražanů Jindřicha Trpišovského bude zápas závěrečného 6. kola základní skupiny Ligy mistrů v Signal Iduna Parku absolutním vrcholem a splněným snem.

"Těším se obrovsky, těší se samozřejmě i celý tým. Ten stadion je nádherný, myslím, že kulisa je jedna z nejlepších v Evropě. Já se těším na všechny evropské zápasy, zvlášť ve skupině, kterou jsme měli, ale tohle pro mě osobně bude obrovský svátek. Nevím, jestli budu den předtím spát," řekl novinářům Trpišovský.

Dortmund patří mezi jeho nejoblíbenější kluby hlavně proto, že jej v minulosti vedl jeho trenérský vzor a nyní kouč Liverpoolu Jürgen Klopp. "Doufám, že se nebudeme jen kochat stadionem, ale budeme hrát i fotbal a budeme nebezpeční. Mám tři vysněné stadiony v Evropě a jeden ten sen si v úterý splním. Takže pro mě absolutní vrchol," doplnil Trpišovský.

Vestfálský stadion pojme přes 81 tisíc diváků. Takovou návštěvu ale slávisté nezažijí, protože na mezinárodní zápasy je kapacita snížena na 66.099 míst. V obou předchozích domácích duelech Dortmundu ve skupině Ligy mistrů bylo vyprodáno.

Obří kotel

Největší německý stadion je proslulý svou jižní tribunou za jednou z branek, kam se vejde téměř 25 tisíc diváků. To je více, než kolik pojme největší stadion v Česku.

"Hned když se vylosovala skupina, tak jsem věděl, že v Dortmundu bude famózní atmosféra. Co jsem dostal zprávy, tak na hřišti vůbec není slyšet na krok. Sám jsem na to zvědav, jak to bude vypadat na hřišti. I tak musíme udělat dobrý dojem," uvedl slávistický obránce Jan Bořil. "Určitě to bude nejlepší atmosféra, kterou v Lize mistrů venku zažijeme. Všichni se na ni moc těšíme," dodal záložník Petr Ševčík.

Největší německý stadion má i jiná využití, pronajímá si ho například dortmundská technická univerzita. Signal Iduna Park také drží rekord v počtu krámků a stánků s občerstvením, kterých se tam nachází přes 3500.

Zápas začne v úterý v 21:00 a slávisté se v něm rozloučí s Ligou mistrů. Už po pátém kole mají jistotu posledního místa ve skupině a vyřazení.