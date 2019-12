Snový rok je pryč. Je na čase, aby Slavia zpeněžila opory?

Před zimní přestávkou zbývá poslední ligové kolo proti Českým Budějovicím. Fotbalisté Slavie mají na čele luxusní čtrnáctibodový náskok před druhou Plzní. Na jaře je navíc nečeká žádný pohár, a tak mají v plánu "jen" v poklidu udržet vedení a obhájit titul. Na to však není potřeba tak široký kádr. Pro koho může být nedělní utkání derniérou?

Samotné vedení si je vědomé, že změny nastanou. "Na jaře náš čeká jen patnáct zápasů, takže kádr se musí zúžit. Může odejít někdo, kdo nemá herní vytížení. Nebo někdo, o koho je zájem v zahraničí," prohlásil sportovní manažer klubu Jan Nezmar.

O které hráče je největší zájem?

Tomáš Souček

Logicky. Jednoznačně nejlepší hráč sešívaných, který se stal oporou i v reprezentaci. Nebýt jeho čichu na góly, červenobílí by jich jen za podzim v lize a Lize mistrů měli o deset méně. Na vyhlášeném serveru transfermarkt.com má u jména cenovku 10 milionů euro, ale může se v klidu stát, že odejde i za dvojnásobek. Pro čtyřiadvacetiletého středního záložníka je nejvyšší čas opustit domovinu a vydat se vstříc velkému fotbalu někde na západě Evropy.

Ondřej Kolář

Jistota v brance se skvělým reflexem a výbornou kopací technikou. Sice má sklony k riskantní rozehrávce, ale i to je důvod, proč je tak výjimečným ve svém oboru. V Lize mistrů sklidil chválu od německého protějšku z Barcelony Ter Stegena, což už je pocta sama o sobě. Na podzim si dle svých slov plnil sny, v nejslavnější klubové soutěži inkasoval ve skupině smrti v šesti utkáních pouze desetkrát. Na mušce ho má například francouzské Nice.

Petr Ševčík

V české lize nijak oslnivá čísla nemá, za skoro sto duelů vstřelil třeba jen sedm branek. Jakmile ale vběhne na evropské trávníky, je nezastavitelný. Pravidelně naběhá přes třináct kilometrů, srdnatě brání i útočí. V dubnovém čtvrtfinále Evropské ligy ukázal, že umí dávat krásné góly oběma nohama i ze střední vzdálenosti. Pro Jindřicha Trpišovského je bývalý hráč Liberce v důležitých utkáních klíčový hráč sestavy. Zůstane i na jaře?

Peter Olayinka

Po loňském letním příchodu z belgického Gentu za osmdesát milionů korun se od něj hodně čekalo. Nutno dodat, že zpočátku nebyl Olie, jak se Nigerijci přezdívá, nikterak výrazný. Postupem času se ale zapracoval do systému Slavie a nyní neodmyslitelně patří k tomu nejlepšímu. Jeho rychlost, dravost a výdrž jsou schopnosti, které jsou zejména v evropském měřítku dosti ceněné. "Může být ještě lepší," hecuje ho Nezmar. Krouží kolem něj celky z Anglie, které by mohly vysolit sumu kolem 300 milionů korun.

Coufal, Bořil

Neúnavní krajní beci, kteří se stali takovým symbolem novodobé Slavie. Několikrát v úterním duelu v Dortmundu bylo k vidění, že oba dva krajní beci napadli na hrotu, přičemž se za ně do obrany stahovali Masopust s Olayinkou. Právě oni dva jsou ztělesněním rukopisu Jindřicha Trpišovského. Pendlování lajny, prohazování pozic, preferovat útok před obranou. A oba dva se na této pozici našli. Otázkou je, jestli by nebylo mrháním talentem zůstávat na jaře ve Slavii a hrát pouze ligu, když je vynikající výkony vystřelily až do základní sestavy národního týmu.

Klub si účastí v Lize mistrů vydělal přes půl miliardy korun. Prodejem svých opor ale může získat i dvakrát tolik. Značná část slávistické populace se ptá na logickou otázku. Kdy, když ne teď? A má pravdu. Tak vysoké cenovky za fotbalisty z české ligy jsou nezvyklé.

Mělo by to i výhody. Do zápasového rytmu by se dostali hráči ze širšího kádru a mohli by ukázat, co v nich je. Třeba se z Holeše, Takácse nebo Zeleného stanou noví Coufalové, Bořilové či Součkové. A v případě potřeby může Slavia hůře obsazené místo v sestavě posílit v přestupním období.

S odchody z Edenu se obecně počítá, což potvrdil jak kouč Trpišovský, tak vedení klubu. Jak moc velké a citelné budou, to je otázka příštích několika dní a týdnů.