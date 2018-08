Spartu čeká těžký úkol, pomůže k postupu změna trenéra?

Fotbalisté Sparty se ve čtvrtek pokusí odvrátit hrozbu brzkého vyřazení z pohárů. Pražané před týdnem v úvodním utkání 2. předkola Evropské ligy nečekaně prohráli na půdě Spartaku Subotica 0:2, což stálo místo trenéra Pavla Hapala, a v domácí odvetě na Letné potřebují k postupu zvítězit aspoň o tři branky nebo 2:0 a v penaltovém rozstřelu. Stejně jako v Jablonci povede sparťany dočasný kouč a zároveň sportovní ředitel Zdeněk Ščasný.

Letenští před týdnem selhali a připsali si třetí porážku v evropských pohárech po sobě. Vloni ve 3. předkole Evropské ligy po výsledcích 0:2 venku a 0:1 doma vypadli s jiným srbským klubem Crvenou zvezdou Bělehrad. Spartě hrozí, že zopakuje neúspěch ze sezony 2013/14, kdy rovněž v 2. předkole prohrála se švédským Häckenem.

Letenští však věří, že jsou schopni dvojzápas se čtvrtým týmem uplynulé sezony srbské ligy otočit. Po změně trenéra vyhráli v neděli v 2. ligovém kole v Jablonci 2:1 a na zlepšený výkon chtějí navázat.

"Rád bych, aby to byl zlom, ale pro nás bude hlavní zlom, když ve čtvrtek porazíme Suboticu a postoupíme. Stále si myslím, že je v našich silách postoupit," uvedl Ščasný, který v pátek dočasně převzal tým po odvolaném Hapalovi.

Sparta se bude muset v odvetě vedle útoku soustředit i na to, aby neinkasovala. Pokud by obdržela gól, musela by k postupu vstřelit nejméně čtyři branky.

"Já Suboticu znám, to jsou samí mladí kluci. Věřím, že pokud na ně vlítneme a dáme jim rychlý gól, můžeme pak přidat další tři nebo čtyři. Společně s fanoušky to zvládneme," uvedl záložník Vukadin Vukadinovič, jeden ze čtyř Srbů ve sparťanském kádru. Další ofenzivní hráč Srdjan Plavšič dokonce v Subotici v sezoně 2014/15 působil.

Sparta v pohárech otočila dvojzápas po prohře 0:2 venku jen jednou v historii v sezoně 1972/73 proti Ferencvárosi Budapešť. "Předloni jsme otočili ještě nepříznivější výsledek se Sönderjyske, prohrávali jsme totiž 0:2 v průběhu. O půli nám nebylo úplně hej a měli jsme na to méně času. Věřím, že se povede něco podobného," řekl sparťanský kapitán Josef Šural.

Zatímco Sparta v pohárech odehrála už téměř 300 zápasů, Subotica startuje na evropské scéně teprve podruhé. V sedmi pohárových zápasech jen jednou prohrála.

"Pořád máme před sebou odvetu a musíme věřit. Na Letné můžeme porazit kohokoliv, ale musíme pracovat lépe. Věřím, že to doma zvládneme," řekl další ze srbských hráčů ve sparťanských barvách obránce Uroš Radakovič.

Subotica má na dosah svůj největší pohárový úspěch. "Před námi je bezpochyby jeden z nejdůležitějších zápasů v historii Spartaku. Důležité je, abychom zůstali nohama pevně na zemi a do utkání šli v klidu. Čeká nás zápas s výjimečně dobrým týmem, který může porazit kohokoliv Evropě," citoval novosadský list Dnevnik trenéra Vladimira Gačinoviče.

Neplánuje na Letné bránit dvoubrankový náskok. "Už dříve jsem řekl, že i kdybychom vyhráli 4:0, nezaručilo by nám to postup. Proto musíme hrát minimálně stejně dobře jako (v prvním utkání) v Novém Sadu," dodal kouč.

Spartě by měla chybět pětice hráčů zřejmě i včetně izraelského záložníka Tala Ben Chaima, který se zranil v Jablonci. Nahradit by jej v základní sestavě mohl Vukadinovič.

Odveta začne na Letné ve čtvrtek v 19:00 a očekává se návštěva asi 12 tisíc diváků. Pražský klub věří, že se radikální fanoušci vyvarují hučení na záložníka Guélora Kangu, s nímž se dostali do sporu po jeho reakcích po prvním utkání. Spartě by mohlo hrozit uzavření stadionu. Postupující se ve 3. předkole utká s Bröndby Kodaň.