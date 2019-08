Stanciu má v Kluži dům. Slavii za favorita nepovažuje

Pro slávistického fotbalistu Nicolaeho Stancia bude úterní úvodní utkání závěrečného 4. předkola Ligy mistrů v Kluži mimořádně speciální. Nejenže ho v Rumunsku čeká souboj proti krajanům, zároveň se s Pražany představí poblíž místa, kde se narodil. V Kluži má dokonce dům a plno kamarádů, kteří se na zápas přijdou podívat stejně jako rodina. Dvojutkání podle něj nemá favorita.

"Těším se, ale abych byl upřímný, nečekal jsem a ani jsem nechtěl hrát v této fázi soutěže proti rumunskému týmu. Když postoupíme, budu velice šťastný, na druhou stranu mě to bude trochu mrzet, protože se jedná o rumunský tým. Přeji rumunskému fotbalu jen to nejlepší," řekl Stanciu.

Šestadvacetiletý reprezentační záložník má ke Kluži velmi blízký vztah. "Kluž je jako můj druhý domov, protože místo, kde jsem se narodil, se nachází blízko Kluže. Město znám velmi dobře, mám tu i dům, takže doufám, že mě lidé přijmou dobře," prohlásila nejdražší letní posila Slavie, která předtím hrávala i za Spartu.

"Kamarádi přijdou a přijde jich hodně. Určitě dorazí i moje rodina, protože můj domov je asi jen hodinu jízdy od Kluže. Mám kamarády i v Kluži. Jezdím do Kluže, jak často můžu. Je tu skvělá atmosféra, lidé jsou velmi milí a přátelští," dodal Stanciu pro klubovou televizi.

Kluž ve 3. předkole překvapivě vyřadila Celtic Glasgow po domácí remíze 1:1 a venkovní výhře 4:3. "Já a Alex Baluta jsme byli jediní, kdo tvrdili, že pojedeme do Kluže, protože každý čekal, že postoupí Celtic. Říkal jsem to klukům už předtím, než hráli proti Celticu. Očekávám velmi náročný zápas a myslím, že šance jsou vyrovnané. Jsme velmi silné mužstvo a já našemu týmu věřím. V tuhle chvíli ale nemůžeme podcenit žádného soupeře, protože Kluž už vyřadila tři velmi dobré týmy. Šance jsou 50 na 50," podotkl Stanciu.

V týmu Kluže má několik kamarádů z reprezentace. "Soupeře znám velmi dobře. Některé hráče dobře znám, protože jsou to mí spoluhráči z národního týmu. Ciprian Deac, Tucudean, Hoban také hrával v národním týmu. Síla, kterou mají, ale podle mě pochází od trenéra. Dan Petrescu je podle mě nyní nejlepší trenér v lize. Zaslouží si všechno uznání za to, čeho Kluž dosáhla, protože je to skvělý trenér a tým s ním zažil skvělé úspěchy," dodal Stanciu.