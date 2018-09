Startuje Liga mistrů! S českým zástupcem i novými časy výkopů

Fotbaloví fanoušci se dočkali, je to tady. Začíná Liga mistrů, matka všech evropských fotbalových soutěží. Stejně jako v předešlých ročnících nás čekají velké zápasy plné krásných akcí i překvapivých výsledků. Prvních osm duelů startuje už v úterý večer.

Zahrát si Ligu mistrů je snem každého fotbalisty. Konfrontace s těmi vůbec nejlepšími týmy v Evropě, vyprodané stadiony i milionové odměny. To je jen slabý výčet toho, co nejsledovanější a zároveň nejatraktivnější soutěž nabízí. Je na co se těšit.

Po pěti letech se do ní navíc zapojí i český zástupce. Viktoria Plzeň postoupila do základní fáze díky ligovému titulu a bodovému koeficientu, čímž se tak vyhnula zrádné kvalifikaci. Skupinový los Limberskému a spol. přiřknul velice atraktivní soupeře. Do Štruncových sadů zavítá ruský šampion CSKA Moskva, AS Řím s Patrikem Schickem a Real Madrid.

Právě "Bílý balet" bude opět patřit mezi vůbec největší favority na zisk titulu, který získal již třikrát v řadě. V letošním ročníku ale španělskému velkoklubu už nepomůže hvězdný Cristiano Ronaldo, jenž se v létě upsal Juventusu Turín. I proto se "Stará dáma", v níž dlouhou dobu působí i bývalý český záložník Pavel Nedvěd, okamžitě po jeho příchodu stala dalším kandidátem na zisk ušatého poháru.

Co se týče dalších favoritů, velké vyhlídky mají také oba týmy z Manchesteru, loňský finalista Liverpool, Barcelona s argentinským mágem Lionelem Messim, mnichovský Bayern či Paris St. Germain. Zvlášť poslední zmíněný mančaft, v jehož útoku bude řádit trojice Neymar - Cavani - Mbappé, hodlá pro vítězství udělat cokoliv.

Vůbec poprvé se naopak v Champions League představí Crvena zvezda Bělehrad, švýcarští Young Boys Bern a překvapení loňského ročníku německé Bundesligy Hoffenheim, v jehož dresu uvidíme i pravého beka Pavla Kadeřábka.

Změny? Pouze kosmetické

Ačkoli Champions League běží už pěknou řádku let, ani letos se příznivci nedočkají příliš novinek. Nejzásadnější změnou tak bude pouze odlišný čas výkopů základních skupin. Dvě utkání z každého hracího dne začnou v 18.55 hodin, zbylých šest duelů ve 21.00.

Absence novinek platí i o systému VAR - přestože se projekt videorozhodčích osvědčil už v několika ligách a na světovém šampionátu v Rusku, UEFA se jej rozhodla zatím nenasadit. Stále je však ve hře možnost, že moderní technologie ještě v průběhu tohoto ročníku dostane zelenou, a to konkrétně od čtvrtfinálových bojů.

Úvodní kolo nabídne hned několik šlágrů

První kolo základních skupin začne pořádně zostra. Nový ročník odstartuje duelem Barcelony s PSV Eindhoven, v tentýž čas vypukne souboj mezi navrátivším se Interem Milán a londýnským Tottenhamem. Nejzajímavěji bitvu poté stoupenci očekávají v Liverpoolu, kam přijede PSG.

Ani ve středu ale nebude o zábavu nouze. Kromě zápasu plzeňské Viktorie, jež vyzve moskevské CSKA, se fotbaloví fajnšmekři těší na střet Realu Madrid s AS Řím. Hodně si mnozí slibují také od devadesátiminutového představení ve Valencii, kam zavítá Ronaldův Juventus.