Takový gól je splněný sen, chválil si Bale trefu

Gól nůžkami se většinou povede jednou za život. A Garethu Baleovi se to povedlo ve finále Ligy mistrů, tedy v jednom z nejdůležitějších zápasů jeho kariéry. Fotbalistům Realu Madrid jím navíc velšský útočník vystřelil výhru 3:1 nad Liverpoolem a třetí titul šampiona Ligy mistrů v řadě za sebou.

Běžela 64. minuta. Marcelo z levé strany odcentroval do míst mezi penaltovým puntíkem a čárou ohraničující velké vápno. Bale se náhled odhodlal k akrobatickému kousku, zavěsil se do vzduchu, střihl nohama přes hlavu a trefil míč ideálně. Ten zapadl pod břevno mimo dosah brankáře a Real se dostal do vedení 2:1.

"Musí to být nejlepší gól finále Ligy mistrů. Dát takový gól je splněný sen. A povedlo se to na největším fotbalovém jevišti. Ale já jsem především rád, že jsme vyhráli," řekl Bale následně novinářům. "Já jsem vlastně nikdy nůžkami gól nedal, i když jsem se o to mnohokrát pokoušel. Pamatuji si jen, že Marcelo hezky odcentroval a míč jsme měl v ideální výšce. A pak se míč třepotal v síti," popisoval.

Do zápasu přitom naskočil jen 122 vteřin předtím, než skóroval. Rychleji se náhradníkovi povedlo dát ve finále LM gól jen Larsi Rickenovi z Dortmundu ve finále 1997, kdy se prosadil už po minutě. Balea pohánělo i to, že cítil křivdu, že se nevešel do základní sestavy.

"Byl jsem hodně zklamaný, že nejsem v sestavě. Chápu, že může hrát jen 11 hráčů, ale cítil jsem, že si to zasloužím. Nejlepší, co jsme mohl udělat, bylo naskočit do zápasu a mít na něj vliv. A to jsem určitě měl," usmíval se Bale, který přidal i gól na 3:1 a stal se tak prvním náhradníkem v historii finále LM, který dal dva góly.

Real získal jako první tým od roku 1976 tři tituly v LM v řadě za sebou. Předtím to bylo ještě v době Poháru mistrů evropských zemí, kdy soutěž nebyla tak náročná. "Víme, čeho jsme dosáhli a jak dobří jsme. Ve španělské lize jsme sice prožili zklamání, ale toto vítězství to obrátilo v další skvělou sezonu," dodal Bale.

Je možné, že svým hvězdným výkonem ve finále se nejlepším možným způsobem rozloučil s fanoušky Realu. Už delší dobu se totiž spekuluje o jeho odchodu. "Potřebuji hrát týden co týden. A to tuto sezonu nebylo. Měl jsem nějaká zranění, ale když jsme byl zdravý, stejně jsem moc nehrál. Musím si proto sednout se svým agentem a probrat mojí situaci," naznačil Bale.