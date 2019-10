Trpišovský: Měli jsme s Dortmundem uhrát lepší výsledek

Podle trenéra Jindřicha Trpišovského se fotbalisté Slavie až na proměňování šancí dokázali v duelu 2. kola základní skupiny Ligy mistrů favorizovanému Dortmundu ve všech činnostech vyrovnat. Proto se mu domácí porážka 0:2 těžko přijímala a bude ho dlouho mrzet. Je přesvědčen, že Pražané mohli uhrát proti německému vicemistrovi lepší výsledek.

"Zápas má dvě roviny. Jsem rád, že jsme ani proti takovému týmu neustoupili od způsobu hry, na který jsme zvyklí. Odvážně si troufnu říct, že jsme se Borussii dokázali na hřišti ve všem vyrovnat kromě chování v pokutovém území a při šancích," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

"Druhá rovina je výsledek, který je zklamáním. Zvlášť po takovém průběhu si myslím, že je to málo. Mohli jsme z toho mít více. Je to takový smutný výsledek, bez vstřeleného gólu. Výsledek se nám těžko přijímá a bude mě dlouho mrzet, stejně jako na Interu," připomněl Trpišovský remízu 1:1 v úvodním duelu skupiny v Miláně, kde slávisté ztratili vedení v nastavení.

Za Dortmund dal oba góly Ašraf Hakimí, který se prosadil po rychlých protiútocích. "Poprvé jsem viděl Hakimího hrát levého záložníka. Nejspíš to byla reakce na Cufa (Coufala), protože asi vědí, že jsme na pravé straně velmi ofenzivní. Na chycení Hakimího bychom potřebovali asi elektrokoloběžku," poznamenal Trpišovský.

"Mrzí mě, že jsme dostali oba góly ze situací, o kterých jsme věděli, že je v nich Dortmund silný. Zbytečně jsme do toho soupeře pustili, zbytečně jsme ztratili míč před jejich vápnem," litoval Trpišovský.

Souboj s Dortmundem, ke kterému chová dlouhé roky sympatie, považoval za velkou zkušenost. "Nejen pro mě, ale i pro všechny z týmu a klubu. Kultivovanost fotbalu Borussie je neuvěřitelná. Hrozně těžko se proti nim hraje. Je to obrovská škola. Kluky musím pochválit, to, jak naši hráči na hřišti vypadali, je pozitivní. Troufnu si říct, že pěti šesti individuálními výkony jsme se přiblížili jejich hráčům," mínil Trpišovský.

Jeho svěřenci dohromady v zápase naběhali asi 128 kilometrů. "To je dobré. Škoda, že jsme nenaběhali 130 km, třeba bychom dali gól. Koukal jsem na jejich domácí zápas s Brémami a po 30 minutách měli držení míče 79 procent. Abyste je dostali do takových situací jako dnes, kdy třeba jen odkopnou míč, stojí strašné úsilí. Pak ty metry naskáčou," podotkl kouč českého mistra.

Ševčík: První dvě minut jsme byli na bůra

Záložníka Petra Ševčíka mrzelo, že fotbalisté Slavie ve druhém utkání základní skupiny Ligy mistrů navzdory několika šancím nezískali proti Dortmundu ani bod. Červenobílí po dvou trefách Ašrafa Hakimího podlehli Borussii 0:2.

"První dvě minuty vypadaly, že to bude na 'bůra', kdyby nám tam hned dali gól. Po dvou minutách jsme s tím ale vyrovnali dobře a začali jsme hrát i my," řekl novinářům pětadvacetiletý Ševčík.

"V této chvíli spíš převládá zklamání, protože si myslím, že na bod jsme sahat mohli. Šancí jsme měli dost," uvedl někdejší hráč Olomouce, Opavy a Liberce.

"Připravili jsme se na to, že nezalezeme na půli a nebudeme čekat na ztracené balony. Hráli jsme to, co jsme chtěli. Někdy nás zatlačili, protože kvalitu mají fakt obrovskou. Ale odvedli jsme dobrý výkon," konstatoval Ševčík.

Slávisté se po zápasech se Sevillou a Chelsea v Evropské lize v minulé sezoně či po souboji na hřišti Interu Milán před dvěma týdny utkali s dalším špičkovým klubem. "Neřekl bych, že Dortmund byl nejtěžší soupeř, ale v ofenzivní fázi byly jejich brejky asi nejlepší, co jsme potkali. Ale zase jim třeba něco chybělo dozadu, kde jsme si vyrobili dost šancí na to, abychom dali gól," prohlásil Ševčík.