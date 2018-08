UEFA chce vylepšit Evropskou ligu. Plánuje vytvořit další soutěž

Původní zpráva Francouzi se letos stali suverénními vládci planety, v anketě UEFA Men´s Player of the Year (Nejlepší fotbalista Evropy 2017/2018), kterou pořádá Mezinárodní... více

Nadějný talent

Macek prodloužil smlouvu s Juventusem, ale bude hostovat v Luganu

Fotbalový reprezentant do 21 let Roman Macek s Juventusem Turín prodloužil smlouvu do léta 2021. Tuto sezonu ale jednadvacetiletý záložník stráví na hostování... více