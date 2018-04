Úvodní zápasy čtvrtfinále řečí čísel. Kdo je na tom lépe?

Zbylo posledních osm týmů. Ve fotbalové Lize mistrů je na programu čtvrtfinále, první dva zápasy se odehrají už v úterý. Do hry se dostane Juventus, který doma přivítá Real Madrid, Bayern pak míří do španělské Sevilly. Jak do obou duelů promlouvají statistiky a vzájemné historické bilance, se dozvíte v následujícím článku.

Na reprízu loňského finále dojde tentokrát už ve čtvrtfinále, jeden z týmů tak bude s letošním výsledkem nespokojený. Kdo to bude, se dozvíme až po odvetném duelu. Vzájemná bilance obou mužstev napovídá, že půjde o nesmírně vyrovnaný dvojzápas. Vždyť se Juventus s Realem střetl zatím devatenáctkrát a osmkrát dokázal vyhrát. Dvě utkání skončila remízou a devětkrát se radoval "bílý balet".

Minimálně pro domácí klání mají hráči z Turína velkou šanci na dobrý výsledek. Juventus totiž neprohrál na svém hřišti s Realem už sedmkrát v řadě. Na druhé straně Madrid zase vyhrál posledních pět duelů s italskými soupeři. Sem patří i finálová výhra právě nad Juventusem z loňské sezony 4:1.

Při snaze o osmý postup ze čtvrtfinále Ligy mistrů za sebou se bude Real spoléhat na svoji největší hvězdu. Portugalský střelec Ronaldo je letos k nezastavení. Jako první v historii nevyšel naprázdno ani v jednom z osmi úvodních zápasů v evropské soutěži.

Bezpochyby půjde o souboj fotbalových gigantů. Juventus je v čele italské nejvyšší soutěže, když neprohrál od poloviny listopadu. Real na tom až tak dobře není, ve španělské lize je třetí se čtyřbodovou ztrátou na druhé Atlético.

Sevilla-Bayern

Vzhledem k tomu, že půjde o úplně první setkání těchto týmů, je těžké předem odhadovat, jak se bude toto čtvrtfinále vyvíjet. Jedno je ale jisté. V posledních čtyřech sezonách vypadl Mnichov pokaždé s mužstvem ze Španělska. Všichni se tak budou muset mít na pozoru, aby se to neopakovalo i popáté.

Přestože Sevilla je ve své lize až na šestém místě, v evropských pohárech se jí daří. Prohrála jen jednou z posledních deseti zápasů a v osmifinále vyřadila trochu překvapivě Manchester United. Na domácí půdě navíc Španělé letos v Lize mistrů neprohráli, na Bayern tak v teple nečeká nic jednoduchého.

Hráči lídra německé ligy se budou snažit přerušit ještě jednu úctyhodnou sérii Sevilly. Ta totiž doma s německými soupeři neprohrála už jedenáct utkání a v posledních třech dokonce udržela čisté konto.

Seville hraje do karet i fakt, že Bayern čeká na vítězství na španělské půdě pět duelů, navíc všechny čtyři letošní porážky zaznamenal na hřištích soupeřů. Jestli Bayern dokáže zvrátit statistiky a připraví si pro odvetu dobrou výchozí pozici, se dozvíme už v úterý večer.