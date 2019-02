Vaclík proti starým známým. Slušná náhoda, řekl po losu

Zatímco do této sezony se fotbalový brankář Tomáš Vaclík během působení v zahraničí nikdy neutkal v soutěžním zápase s českým soupeřem, nyní ho během půlroku čeká už druhý souboj s krajany. V srpnu v závěrečném předkole Evropské ligy se spoluhráči vyřadili Olomouc po výhrách 1:0 venku a 3:0 doma a v osmifinále narazí na Slavii. Před Pražany se má Vaclík na pozoru právě i kvůli soubojům s Hanáky, navíc ze společného angažmá na Žižkově zná kvality trenérského štábu červenobílých.

"Je to neuvěřitelné. Než jsem přišel do Sevilly, co jsem v zahraničí, nikdy jsem soutěžní zápas proti českému týmu nehrál. A teď mě to po Olomouci čeká během jednoho půlroku už podruhé. To je slušná náhoda," uvedl Vaclík v tiskové zprávě.

Los osmifinále sledovali hráči Sevilly pohromadě. "Seděli jsme zrovna se spoluhráči na obědě po tréninku, a když jsem viděl, jak tam vypadává postupně jeden soupeř za druhým, povídám klukům: 'Podívejte, stoprocentně dostaneme Slavii'. A taky že ano," řekl s úsměvem Vaclík.

"Hned se mě všichni ptali, co je Slavia zač a co od ní čekat. Na tohle budu určitě ještě v následujících dvou týdnech odpovídat hodně často," dodal devětadvacetiletý reprezentační gólman, který zamířil do Sevilly v létě z Basileje.

Španělský klub je podle koeficientu nejvýše postaveným celkem osmifinále a Evropskou ligu vyhrál už pětkrát, takže bude proti Slavii poměrně jasným favoritem.

"Je pravda, že v konkurenci s Chelsea, Arsenalem nebo Neapolí byla Slavia v očích mých spoluhráčů tím méně známým soupeřem. Jenže já vím, co nás čeká, a hlavně si všichni určitě ještě pamatujeme, jak nás v létě dokázala potrápit Olomouc," připomněl Vaclík úvodní zápas na Hané, který Sevilla se štěstím vyhrála 1:0.

O Slavii má dostatek informací i proto, že se osobně zná s téměř celým realizačním týmem. "Slavii celkem sleduju, takže mám přehled a vím, co se tam děje. Znám se se spoustou hráčů z reprezentace a znám i skoro celý realizační tým. Třeba se Štěpánem Kolářem (trenérem brankářů) jsme spolu kdysi chytali na Žižkově a trenér Trpišovský tam tehdy dělal asistenta," uvedl Vaclík, který na Žižkově působil v letech 2010 až 2012.

"Takže vím, že mají výborný mančaft, fyzicky nadupaný, běhavý a navíc teď i v dobré formě. Včera zvládli odvetu v Genku skvěle, takže je mi úplně jasné, že nás nečeká nic lehkého," dodal Vaclík.