Vídeňský fotbalista hledal na Tinderu známost v Miláně

Kromě Slavie a Plzně čeká zítra odveta prvního kola play-off Evropské ligy také fotbalisty Rapidu Vídeň, kteří se představí na hřišti slavného Interu Milán. Zápas s italským týmem je ale asi málo pro útočníka Rapidu Philippa Schobesbergera. Ten si totiž vtipně změnil popisek na seznamovací aplikaci Tinder.

"Hledám svou modelku, jsem tu jen na dva dny, tak buď co nejrychlejší," napsal ke svému profilu. A to nebylo všechno. Aby byl profil pětadvacetiletého hráče co nejaktuálnější, změnil si i fotku. Jako novou vybral momentku právě z prvního vzájemného souboje Rapidu s Interem.

Počínání rakouského fotbalisty si začaly všímat uživetelky Tinderu, které se o zajímavý úlovek podělily na Twitteru. "My fanoušci Interu jsme se starali o Icardiho, zatímco hráči Rapidu využívají dní v Miláně k zábavě na Tinderu," smála se jedna z nich. Narážkou na Icardiho pak připomněla, že argentinský forvard odmítl odcestovat k prvnímu vzájemnému střetnutí, za což mu byla odebrána kapitánská páska.

Jestli Philipp Schobesberger bude úspěšný, se nejspíše nedozvíme. Těšit se příliš nemohou ani fanynky Slavie a Plzně. Inter totiž v úvodním zápase ve Vídni vyhrál 1:0, a tak to na překvapivý postup rakouského týmu příliš nevypadá. Schobesberger se tedy s největší pravděpodobností v Česku nepředstaví, i kdyby české kluby uspěly. České fanynky se tak zajímavé známosti nejspíš nedočkají.