VIDEO: Dojemné gesto! Rumunský hráč uctil Šurala na hřišti

Rumunský fotbalista Craiovy Bogdan Vatajelu v odvetě prvního předkola Evropské ligy s ázerbájdžánským Sabailem pomohl k postupové výhře 3:2 a svůj gól věnoval bývalému spoluhráči z pražské Sparty Josefu Šuralovi, který tragicky zemřel při dubnové autonehodě v Turecku. Šestadvacetiletý záložník či obránce chce na kamaráda a někdejšího sparťanského kapitána vzpomínat při každé brance.

Vatajelu, jenž do Craiovy přestoupil na začátku července ze Sparty, v 54. minutě čtvrtečního utkání po přihrávce za obranu zvýšil na 2:0 pro domácí. Při oslavě se slzami v očích ukázal fanouškům tričko s fotografií sebe a Šurala v dresech letenského mužstva.

"Čekal jsem hodně dlouho, abych mu mohl věnovat gól. Byl to jeden z mých spoluhráčů, se kterým jsem si dobře rozuměl na hřišti i mimo něj. Byli jsme spolu u hodně branek," řekl Vatajelu při rozhovoru s televizí Digi Sport.

"Nečekal jsem, že by to se mnou mohlo tak otřást. Je hrozné, když váš spoluhráč a kamarád takhle odejde. Pocítil jsem to na vlastní kůži a doufám, že už to nezažiju. Od teďka budu Pepovi věnovat každý svůj gól," dodal rumunský krajní hráč, jenž působil také v Jablonci.

Universitatea v odvetě se Sabailem zopakovala výsledek z úvodního duelu a ve druhém předkole Evropské ligy narazí na Honvéd Budapešť.