VIDEO: Fenomén Salah. Sestřelil bývalý tým, branky neslavil

Předvedl velkou galashow. Útočník Mohamed Salah nasměroval bezchybným výkonem Liverpool k výhře nad italským AS Řím, čímž jej výrazně přiblížil k postupu do finále Ligy mistrů. Ofenzivní hvězda vstřelila bývalému klubu dvě branky, následně si připsala dvě asistence. Po proměněných akcích prokázal rychlonohý fotbalista také velký charakter, když ani jednu z povedených tref neslavil.

Úterní duel milionářské Ligy mistrů byl reklamou na fotbal. Souboj dvou neočekávaných semifinalistů nabídl divákům strhující podívanou, o níž se po dobu osmdesáti minut starali především hráči domácího Liverpoolu.

Velkou měrou k tomu přispěl hlavně útočník Mohamed Salah, jenž poprvé v dresu "reds" nastoupil proti bývalému klubu. Přestože se Římané na jeho výkon několik dní speciálně připravovali, egyptský šikula opět prokázal naprostou extratřídu.

Nejlepší fotbalista letošního ročníku anglické Premier League se poprvé prosadil v šestatřicáté minutě. A byla to trefa, jež obletěla celý svět. Pětadvacetiletý plejer totiž vypálil z hranice velkého vápna, načež jeho střela skončila přímo v šibenici. Svou výjimečnost prokázal i při následné oslavě, při níž pouze zvedl ruce nad hlavu, čímž se bývalému klubu omluvil za vzniklé "potíže".

THERE HE IS!! Salahhhhhhhh! What a finish! Outstanding from the Egyptian, 42 goals this season now 🔥 #Salah #LIVROM pic.twitter.com/WZ3vP7pDhu