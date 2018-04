VIDEO: Kloppův monolog? Překladatel si s ním brilantně poradil

Profese tlumočníka je občas pořádná dřina. Své o tom ví také překladatel, jenž byl vyslán na tiskovou konferenci před prvním semifinálovým utkáním fotbalové Ligy mistrů mezi Liverpoolem a římským AS. Kromě tradičních odpovědí si musel poradit také s dlouhými monology Jürgena Kloppa, jehož věty převáděl do italštiny. Za své provedení následně sklidil potlesk od samotného trenéra i přítomných novinářů.

Výkon hodný mistra. Tak by se dalo v krátkosti popsat počínání jednoho z překladatelů, který absolvoval cestu do anglického Liverpoolu. V něm se zúčastnil tiskové konference před nadcházejícím duelem milionářské soutěže Ligy mistrů, aby italským novinářům, kteří do metropolitního hrabství Merseyside vycestovali, přeložil věty kouče Jürgena Kloppa.

A čekala ho pořádná fuška, vždyť německý odborník je dlouhodobě znám svou výřečností. Jinak tomu nebylo ani během pondělní tiskovky, což zmíněný tlumočník poznal hned zpočátku. "Byla moje odpověď tak dlouhá?" zeptal se Klopp žurnalistů po prvním překladu, čímž poprvé pobavil celou místnost.

Že by se však držitel dvou trofejí z Ligy mistrů napravil? Ani náhodou, v obsáhlých reakcí chpokračoval po dobu celého setkání, což vyvrcholilo v téměř dvouminutový monolog. Během něj novinářům přiblížil třeba to, jak moc je spjatý s italským fotbalem. "Myslím, že nemá význam, aby se mnou tamní kluby někdy spolupracovali. Jediné, co totiž umím italsky, je objednat si špagety," zavtípkoval.

Padesátiletý lodivod ale jaksi zapomněl, že vedle sedící muž musí celé jeho povídání přeložit, a vzniklou situaci si uvědomil až po dokončení poslední věty. Reakce tlumočníka? Pohotová interpretace, během níž nezapomněl na jediné slůvko. Za bezchybný výkon následně sklidil potlesk od samotného Kloppa, který jej doplnil slovy "Sice nevím, co přesně říkal, ale i tak wau!"

'What a man' 😂



The translator at Jurgen Klopp's press conference deserves every penny that he's getting paid! pic.twitter.com/18r1YWc2M8 - Goal (@goal) 23. dubna 2018

Video s netradičním výstupem rázem obletělo celý internet a zareagovaly na něj stovky fanoušků, kteří stejně tak jako bývalý hráč Mohuči nemohly uvěřit vlastním uším. "Překladatelův výkon byl brilantní. Slyšet Kloppova slova v italštině bylo úžasné," napsal jeden z internetových uživatelů na twitterový profil televizní stanice BBC. "Toho týpka musíte milovat," doplnil ho další.

A jak se líbilo zmíněné tlumočníkovo představení vám?