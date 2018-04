VIDEO: Nejhezčí gól kariéry. Ronaldo vystřihl krásné nůžky

Převedl další velkou parádu. Fenomenální útočník Cristiano Ronaldo patří již dlouhá léta mezi nejlepší fotbalisty na světě, což potvrdil i v prvním čtvrtfinálovém utkání Ligy mistrů, v němž se jeho Real utkal s italským Juventusem. Portugalská hvězda se ve vypjatém duelu prosadila dvakrát, nejprve otevřela ve třetí minutě skóre a v druhém poločase přidala další branku po krásných nůžkách, kterým tleskali i příznivci soupeře.

Jedni ho milují, druzí ho nenávidí. Cristiano Ronaldo přišel kvůli občasným hvězdným manýrům o spoustu příznivců, všichni se ale stále shodnou na tom, že je bezpochyby hvězdným hráčem. Svou neutichající formu potvrdil i v úterním utkání milionářské Ligy mistrů, v němž skvělým výkonem rozhodl o výhře svého týmu.

Ronaldo se zaskvěl už po pouhých třech minutách, když využil přízemního centru od španělského záložníka Isca a pověstnou šajtlí posunul "bílý balet" do vedení. Branka vzbudila velký ohlas všech příznivců, hlavní parádu si ale portugalská megastar nechala až pro druhý poločas.

Odchovanec portugalského Sportingu, v jehož drese také poprvé nastoupil k prvnímu ostrému zápasu, vstřelil v 64. minutě jeden ze svých nejpovedenějších gólů v kariéře. Po zaváhání turínské obrany totiž vystřelil z pozice těsně za penaltou nádherné nůžky, kterým vzápětí zatleskal i kotel domácích.

Got me off my seat. Brew everywhere... #Ronaldo pic.twitter.com/hjMVNkNrtE