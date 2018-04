VIDEO: Respekt. Ronaldo objal Buffona, poté se mu omluvil

Byl to moment, o němž se bude mluvit ještě pěkně dlouho. Fotbalisté Juventusu Turín dokázali v odvetném čtvrtfinále Ligy mistrů na stadionu Realu Madrid smazat třígólové manko z úvodního střetnutí, kvůli nařízené a následně proměněné penaltě v nastavení však o postup přišli. Během zmíněného okamžiku byl také vyloučen hostující brankář Gianluigi Buffon, jenž neudržel své emoce na uzdě a slovně napadl hlavního rozhodčího. Špetku radosti udělal končící legendě alespoň Cristiano Ronaldo, který po zápase svého soka objal a záhy se mu omluvil.

Už to skoro vypadalo, že se fotbaloví fanoušci dočkají dalšího velkého překvapení. Po šokujícím vyřazení Barcelony, jež ztratila v úterní odvetě s AS Římem komfortní náskok, se málem poroučel z letošního ročníku Ligy mistrů další španělský manšaft, Real Madrid.

"Bílý balet" si stejně jako jeho ligový konkurent vydobyl v prvním mači třígólový náskok, a tak se zdálo, že odveta s Juventusem bude jasnou záležitostí. Nakonec ale bylo vše úplně jinak. Turínští smazali během jedenašedesáti minut gólový deficit a zaslouženým vedením 3:0 se přiblížili obrovské senzaci. Ta se však nekonala. Ve třetí minutě nastavení totiž rozhodčí Marc Oliver odpískal po zákroku na Lucase Vazqueze spornou penaltu.

A v hráčích italského velkoklubu to pořádně vřelo. Na anglického sudího se sesypalo v jednu chvíli šest hostujících fotbalistů, včetně brankáře Gianluigiho Buffona. Ten si nakonec vysloužil i červenou kartu, která ho poslala předčasně do sprch. Jeho náhradník Wojciech Szczęsny poté neměl proti pokutovému kopu Cristiana Ronalda šanci.

"Rozhodčí něco viděl, ale byl to určitě diskutabilní zákrok, nic jednoznačného. V dané situaci tohle prostě nemůžete odpískat a zničit sen jednoho týmu. Je jasné, že nemůžete mít srdce, ale odpadkový koš. Pokud nezvládáte tlak a nemáte charakter řídit zápasy na takových stadionech, měl byste raději sedět na tribuně a jíst brambůrky," řekl čtyřicetiletý gólman novinářům po zápase.

U jednoho z nejlepších "strážců" všech dob převládal při rozhovorech v mix zóně pochopitelný hněv, načež se mu pokusil jeho náladu alespoň trochu zlepšit střelec rozhodující branky Cristiano Ronaldo. Hvězdný Portugalec, jenž vstřelil v letošním ročníku Champions League již neuvěřitelných patnáct gólů, odchovance Parmy objal a omluvil se mu za vzniklé "potíže".

