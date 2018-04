VIDEO: Šílený útok. Fanoušci napadli autobus City

Byl to vypjatý večer. Čtvrtfinálové utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Liverpoolem a Manchesterem City přineslo fanouškům velkou podívanou. V Anglii se však řeší nejen samotný zápas, ale i incident, jenž se odehrál ještě před samotným výkopem. Příznivci domácích totiž napadli přijíždějící autobus hostujících hráčů, házeli po něm lahve a zapalovali pyrotechniku. Naštěstí nebyl nikdo zraněn.

Žila tím prakticky celá Anglie. Los čtvrtfinále Champions League proti sobě poslal dva kluby ze stejné země, Liverpool a "modrý" Manchester. Utkání nesmiřitelných rivalů slibovalo zajímavou podívanou, ta se však překvapivě udála ještě před samotným zahájením.

Fanoušci Liverpoolu si totiž počkali na příjezd autobusu hostujícího celku a fotbalisty City pořádně "přivítali". Na jedoucí vůz vhazovali někteří jedinci plechovky a lahve, nechyběla ani pyrotechnika. Přestože do oken černého vozidla narazilo několik předmětů, nikomu z "posádky" se naštěstí nic nestalo, jak později uvedla i tamní policie.

Incident následně odsoudili nejen představitelé Manchesteru, ale také samotný Liverpool. "Chování některých našich fanoušků je nepřijatelné a striktně ho odsuzujeme. Omlouváme se Pepu Guardiolovi, hráčům i všem členům týmu, kteří byli v autobuse," uvedl klub z metropolitního hrabství Merseyside ve svém prohlášení.

Nefotbalový moment měl nakonec dost možná vliv i na výsledek důležitého souboje. Hosté totiž během celých devadesáti minut ani jednou nevystřelili na branku a po bídném výkonu si odvezli nelichotivý výsledek 0:3.

Samotní plejeři prvního týmu anglické Premier League ale vliv chuligánů na předvedenou hru vyloučili. "Incident s autobusem na nás neměl žádný vliv, s fanoušky už máme spoustu zkušeností," řekl třeba belgický obránce Vincent Kompany. "Nevím, proč to udělali, ale byli jsme v pohodě," doplnil jeho krajan Kevin de Bruyne.

Pochopení pro takové zbytečné řádění neměl ani trenér Josep Guardiola. "Přijeli jsme sem hrát fotbal a nechápu, proč se dějí takové věci. Tohle nemá tak slavný klub zapotřebí, i když samozřejmě vím, že za to nemůže Liverpool, ale jeden, dva nebo tři lidé. Snad už se to nebude opakovat," sdělil sedmačtyřicetiletý lodivod.

