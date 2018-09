Vrba: CSKA má úplně nový tým. Znalosti z minulosti nevyužijeme

Trenér plzeňských fotbalistů Pavel Vrba se ve středu už počtvrté v kariéře postaví v soutěžním zápase CSKA Moskva, znalost soupeře však před úvodním domácím utkání skupiny Ligy mistrů za výhodu nepovažuje. Podle kouče Viktorie je ruský tým pod koučem Viktorem Gončarenkem a s novými hráči úplně jiný než v minulosti.

Vrba s Plzní ve skupině Ligy mistrů před pěti lety venku prohrál 2:3 a doma CSKA porazil 2:1. Na začátku krátkého angažmá v Machačkale v roce 2016 pak s moskevským celkem remizoval 0:0.

"Pokud beru ty minulé zápasy, tak je neznáme vůbec. Je tam jiný trenér, jiní hráči a jejich mužstvo se v této sezoně buduje od základu. Trenér praktikuje jiný způsob hry než (jeho předchůdce) pan Sluckij. Z tohoto pohledu je to úplně jiné mužstvo," řekl Vrba na tiskové konferenci.

CSKA považuje za hodně kvalitní tým, přestože má hodně mladých hráčů. "Rusko ukázalo, na jaké úrovni hraje, na mistrovství světa. Často bylo podceňováno. Myslím, že národní mužstvo ukázalo, jaká je doopravdy kvalita ruského fotbalu. CSKA je nositelem takové kvality," uvedl Vrba, jehož svěřenci ve skupině G narazí ještě na AS Řím a obhájce Real Madrid.

Vrba rád vzpomíná na minulé vzájemné zápasy ve skupině a domácí vítěznou tečku, která zajistila Viktorii třetí místo a postup do jarní fáze Evropské ligy. "Tenkrát měl CSKA nevýhodu v tom, že svůj domácí zápas hrál v Petrohradě. Díky výsledku 2:3 nám to vítězství 2:1 stačilo, protože jsme vstřelili víc branek venku. Pro mě to byl úžasný zápas a samozřejmě i ten závěr byl úžasný," uvedl.

Podle něj se za pět let hodně změnila i Plzeň. "Měli jsme hráče, kteří už měli za sebou obrovské zkušenosti, ať už z reprezentace nebo z Champions League a Evropské ligy. Když jsme potom hráli s CSKA, tak hráči byli obrovsky sebevědomí a s nějakou kvalitou," řekl Vrba.

"Teď jsme se dostali po pěti letech do Champions League, tak je to svým způsobem nevýhoda, protože tehdy jsme se tam dostali po dvou letech. Ti hráči asi takové zkušenosti nemají, ale o to větší by mohlo být nadšení a všechno, co s tím souvisí," doplnil bývalý reprezentační kouč.

Při skladbě týmu pro středeční duel nebude klást důraz pouze na zkušenosti. "Samozřejmě nějakou roli to hraje, netvrdím, že ne. Ale myslím, že se spíš budu dívat na to, jakou mají hráči v poslední době formu. Kdo z nich ji má podle mého přesvědčení nejlepší, tak i nastoupí," prohlásil Vrba.