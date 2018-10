Vrba považuje AS Řím za mimořádný tým, chce hrát ale aktivně

Trenér fotbalistů Plzně Pavel Vrba považuje AS Řím za tým s mimořádnou kvalitou. V úterním zápase skupiny Ligy mistrů se však bývalý kouč české reprezentace nechce soustředit pouze na defenzivu, ale pokusí se v italské metropoli hrát aktivně.

AS Řím na úvod skupiny G prohrál v Madridu s obhájcem trofeje Realem 0:3, ale před Plzní porazil v městském derby Lazio 3:1. "Viděl jsem zápas na Realu i derby. Řím hlavně v derby ukázal, jakou obrovskou sílu má," řekl na tiskové konferenci Vrba, jehož tým začal elitní soutěž domácí remízou 2:2 s CSKA Moskva.

Čeští šampioni nepřijeli do Říma jen bránit. "Myslím, že se snažíme hrát kreativní fotbal. Na druhou stranu se musíme trošku i přizpůsobit soupeři. Kvalita AS Řím je velká, dokonce bych řekl, že mimořádná," prohlásil Vrba. "Možná, že nebudeme tak kreativní, jako se snažíme být v české lize, ale určitě se budeme snažit hrát tak aktivně, jak už se nám to v Itálii podařilo," přidal čtyřiapadesátiletý kouč.

Podle něj má římský tým kvalitu ve všech řadách. "Je to hodně rychlá přechodová fáze, je tam Džeko, který je mimořádný hrotový útočník. Jsou tam obránci, kteří dokážou tvořit hru, střední záložníci, kteří dokážou doplnit útočnou fázi. Je to mužstvo, které má svou tvář. Podle mého názoru v derby svou tvář ukázali," konstatoval Vrba.

"Víme, že AS Řím má kvalitní mužstvo a vyspělé hráče. Jsou dobří kombinačně, rychlí na krajích a vepředu mají Džeka. Ale nechci, abychom se nějak báli. Myslím, že jsme s CSKA něco předvedli. Pokud předvedeme takový výkon jako v prvním poločase, tak s AS Řím můžeme hrát a nějaký bod tady uhrát," doplnil obránce Radim Řezník.

Věří, že se Plzeňští vypořádají se ztrátou záložníka Jana Kopice, který si v pátečním zápase se Spartou (1:0) poranil kotník a dostal sádru. "Myslím, že máme široký kádr a kvalitní hráče Kopiho nahradit. Ať už tam bude Milan (Petržela), Eki (Ekpai) nebo kdokoliv jiný, tak věřím, že se bude maximálně snažit odvést sto procent na hřišti a pomoci celému mužstvu," uvedl devětadvacetiletý Řezník.

V týmu letošního semifinalisty Ligy mistrů působí i český útočník Patrik Schick, který se ale po loňském přestupu ze Sampdorie Janov v AS spíše trápí. V této sezoně zasáhl do pěti soutěžních duelů a nedal gól. "Ta konkurence je tu obrovská, když se podívám na útočníky, které má AS Řím. On to má strašně těžké, na druhou stranu je to zajímavý a perspektivní hráč. Nevzal jsem ho na mistrovství Evropy 2016, což z mého pohledu byla chyba," uvedl Vrba.