Vrba před odvetou: Bude hodně důležité, kdo vstřelí první branku

Fotbalisté Plzně letos v domácí soutěži ještě nevyhráli. Jediné vítězství si připsali doposud v Evropské lize proti Partizanu Bělehrad. Na něj by ráda navázali i v odvetě osmifinále, kdy musí dohánět proti Sportingu Lisabon ztrátu 0:2 z prvního utkání v Portugalsku. Pavel Vrba i tak věří, že pokud jeho svěřenci vstřelí úvodní branku, utkání bude otevřené až do konce a Viktoria by následně mohla pomýšlet klidně i na postup.

Západočeši nejdou do odvety v ideálním rozpoložení. Ze tří utkání v HET lize si odnesli pouze dvě remízy. Luxusní náskok Viktorie v čele domácí soutěže se ztenčil na polovinu. Spravit náladu by si proto fotbalisté Plzně chtěli v Evropské lize, kde si doposud připsali jedinou letošní výhru v soutěžním utkání. "Plán je jednoduchý. Chceme odehrát dobré utkání, vyhrát a potěšit diváky. Uvidíme, jak moc se přiblížíme výsledku, který by znamenal postup do dalšího kola," řekl Tomáš Hořava pro klubový web.

K tomu aby Plzeň mohla pomýšlet na postup, musí v odvetě se Sportingem vstřelit minimálně dva góly a žádný neinkasovat. Tak by poslala duel minimálně do prodloužení. Postup by ji zajistila výhra o tři a více gólů. "Bude hodně důležité, kdo vstřelí první branku, což napoví o následném vývoji utkání. Uvědomujeme si, že výsledek 0:2 je výhoda pro Sporting, ale na druhou stranu věříme, že pokud vstřelíme úvodní gól, může být utkání až do konce otevřené," mínil Pavel Vrba na předzápasové tiskové konferenci. Kdybychom nevěřili, že můžeme postoupit, bylo by něco špatně," dodal sebevědomě vzápětí.

"Je důležité hrát kompaktně a předvést výborné individuální výkony na hranici možností. Pokud tohle dokážeme, můžeme se přiblížit dobrému výsledku a mít šanci na postup," tuší Hořava. Plzeň je doma silnější než venku, což si uvědomují i samotní hráči. Na svém hřišti v rámci Evropské ligy ještě neprohrála.

I přesto budou muset být Západočeši obezřetní. "Sporting má výborné ofenzivní hráče. Navíc pro něj dobrý domácí výsledek. Očekávám, že nyní budou hrát zezadu a spoléhat na rychlé brejky. Na to si musíme dávat pozor," uvědomoval si Hořava. Pro něj i ostatní hráče Viktorie zase hraje fakt, že portugalský celek inkasoval vyjma utkání s kazašskou Astanou na podzim vždy dvakrát na půdě soupeře. Porazit ho dokázal ale pouze Juventus a Barcelona.

Pavel Vrba bude muset vsadit na útočné pojetí hry a tak se dá očekávat, že do zápasu půjde se dvěma útočníky již od začátku. Na tiskové konferenci však zatím mlžil. "Budeme chtít hrát takový fotbal, abychom mohli postoupit. Máme různé možnosti řešení sestavy. Výsledek ale hovoří jednoznačně pro Sporting a my se pokusíme o takový malý zázrak," říká plzeňský kouč.