Vrba uzavřel sázku. Fanoušci Plzně mohou dostat 11 700 piv

Trenér fotbalistů Plzně Pavel Vrba před vstupem do Ligy mistrů uzavřel sázku s pivovarem Gambrinus. Jeho sládek Zdeněk Polák v případě umístění Viktorie do třetího místa slíbil fanouškům zdarma 11 700 piv, což je číslo odpovídající kapacitě stadionu ve Štruncových sadech. Když český šampion cíl nesplní, promění se Vrba ve výčepního v jedné z plzeňských restaurací.

Plzeň se v "milionářské" soutěži představí po pěti letech a potřetí v historii. Ve středu Vrbovi svěřenci začnou doma proti CSKA Moskva, ve skupině se ještě utkají s AS Řím a obhájcem trofeje Realem Madrid. První dva týmy postoupí do play-off a třetí si zahraje jarní fázi Evropské ligy. Západočeši v Lize mistrů dokázali vybojovat třetí místo v letech 2011 i 2013.

"Věřím, že nás čekají opravdu velké zápasy a s podporou našich fantastických fanoušků uděláme maximum pro to, abychom se o postup porvali. Pokud by se nám to povedlo, byl by to obrovský úspěch," řekl Vrba pro klubový web. "Liga mistrů je to nejvíc, co můžeme společně v Plzni zažít. Takovou událost si nesmí žádný viktorián nechat ujít," doplnil plzeňský kouč.