Vrba varuje: My útočně hrát chceme, Olympiakos musí

Trenér plzeňských fotbalistů Pavel Vrba před úvodním domácím zápasem druhého předkola Ligy mistrů s Olympiakosem Pireus označil řeckého soupeře za mužstvo s obrovskou kvalitou. Kouč Viktorie v úterý očekává atraktivní duel, v němž se utkají týmy s podobnou vítěznou a ofenzivní filozofií.

"Jak my, tak Olympiakos jsme ve svých soutěžích vedeni k tomu, že musíme a chceme vyhrávat. Doufám, že vzájemný zápas bude zajímavý v tom, že se střetnou mužstva s filozofií vítězit, což může být pro diváka zajímavé," řekl Vrba na tiskové konferenci.

Podobnost vidí i v ofenzivním pojetí fotbalu. "My se ho hlavně snažíme hrát. Někdy nám to jde víc, někdy míň. Samozřejmě víme, že Olympiakos vzhledem k obrovské síle mužstva to musí. Nám se to občas v minulé sezoně nedařilo, taky jsme to dostávali pěkně vyžrat. Pokud nedáme góly, tak nepostoupíme. A my ty góly budeme chtít dát," uvedl Vrba.

Jeho svěřenci v nové sezoně už v domácí soutěži porazili Olomouc 3:1 a Liberec 2:1, naopak řecká liga začne až na konci srpna a Olympiakos v létě hrál jen přípravu. "Soutěžní zápasy jsou asi něco jiného než ty přípravné. Na druhou stranu si mohli dovolit pozvat na přátelské utkání Nottingham Forest. Tím je řečeno vše," upozornil bývalý kouč české reprezentace.

Pozor na standardky

"Možná, že trošku výhoda to pro nás může být, protože ligové zápasy jsou určitě jiné než příprava. Ale to se uvidí až zítra. V Lize mistrů je to jiné a také je to dvojzápas, na který se připravuje trošku jinak, než kdyby se hrál jen jeden zápas," doplnil záložník Patrik Hrošovský.

Doma by rád začal vítězně a s čistým kontem. "Určitě bude důležitý vstup do toho dvojzápasu, protože záleží, s jakým výsledkem půjdeme do odvety. Ideální by bylo doma neinkasovat, ale zápasy se vždycky vyvíjí jinak, než se v první fázi plánuje. Také máme dobré fanoušky a věříme, že se nám před nimi povede vyhrát," prohlásil slovenský reprezentant, jenž v srpnu přestoupí do belgického Genku.

Řecký vicemistr v generálce na Plzeň porazil Nottingham hladce 3:0. "Bylo to zajímavé v tom, že to bylo rozhodnuté asi v sedmé minutě, kdy Olympiakos vedl 2:0 po dvou rohových kopech, kde svým důrazem překvapivě přehráli anglické mužstvo. A ze standardek dali všechny tři góly. Ale víme, že dokážou dávat góly i ze hry a z toho, že se kvalitou dokážou prosadit," uvedl Vrba. "Určitě to nebude nic jednoduchého. Dali góly ze standardek, což bude určitě jejich velká zbraň. Musíme se na to připravit," přidal Hrošovský.

Vrba má v předkolech Ligy mistrů bilanci 12 výher, jedné remízy a jedné prohry. Plzeňský tým z kvalifikace dovedl do základní skupiny v letech 2011 a 2013, jen předloni vypadl s bukurešťským FCSB. "Měl jsem a mám skvělé mužstvo," usmíval se rodák z Přerova. "Doufám, že se řečtí novináři a hráči neurazí, ale já to teď porovnávám s tou první kvalifikací, kdy jsme potkali Trondheim nebo Kodaň, a myslím, že nás čeká zase velice těžké utkání a velmi těžký soupeř," dodal Vrba.