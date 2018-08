Výsledek bereme, ubráněná nula je důležitá do odvety, ví Falta

Ačkoli fotbalisté Sigmy Olomouc v úvodním duelu 3. předkola Evropské ligy s Kajratem Almaty sahali po ještě vyšší výhře než 2:0, podle záložníka Šimona Falty výsledek berou. Jsou si totiž vědomi, že i kazašský soupeř mohl dát gól. Proto je hlavní, že se do odvety povedlo doma udržet čisté konto.

"Chtěli jsme utkání zvládnout vítězně, to se povedlo, takže jsme určitě spokojení. Mohlo to skončit i větším rozdílem, protože šancí jsme měli více, ale tento výsledek určitě bereme," řekl Falta po utkání novinářům.

Olomouci se povedl vstup do zápasu, získala převahu a v 21. minutě šla do vedení. "Do každého zápasu chceme vstoupit aktivně, což se nám dnes podařilo. Dobře jsme se prosazovali a byli nebezpeční. Také nám hodně pomohl první gól, kdy to Martin Sladký skvěle trefil," ocenil Falta. "Měli jsme v zápase skvělý pohyb a vycházely nám věci, kterými jsme se dostali do hry, a poznali, že s nimi jde hrát. Také mě ale překvapilo, že jsme se tam dostávali až moc lehce," dodal.

Kajrat šel už v první půli do deseti po červené kartě a v úvodu druhé půle zvýšil olomoucké vedení Václav Pilař. "Na začátku druhého poločasu jsme se vyměnili s Václavem Pilařem na krajích zálohy. Myslím, že nám to vyhovovalo oběma, a dokonce jsme z toho dali gól. Uvidíme, třeba se budeme takto měnit častěji," prohlásil Falta.

Olomouc měla další šance, jenže pak se nechal zbytečně vyloučit také kapitán Sigmy Michal Vepřek a vrátil tak Kajrat do hry. Nechybělo moc a i Kazaši skórovali, což by hodně změnilo rozložení sil do odvety. "Do našeho vyloučení jsme kontrolovali hru a do ničeho jsme je nepouštěli. Po vyloučení trefili z přímého kopu tyčku a trochu se nadechli. Směrem do odvety je důležité, že jsme ubránili nulu," mínil reprezentační záložník.

V Kazachstánu budou Hanáci bránit dvoubrankový náskok na umělém trávníku. "Umělá tráva asi nebude hrát roli. Kajrat je ale doma silný a bude to těžký zápas. Když se nám podaří dát gól, tak si myslím, že to zvládneme," dodal Falta.