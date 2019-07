Weber před odvetou: Čeká nás vedro a pekelná atmosféra

Fotbalisté Mladé Boleslavi s dvoudenním předstihem odcestovali do kazašského Šymkentu, kde je ve čtvrtek čeká odvetné utkání s tamním Ordabasy. V mírné výhodě je domácí celek, který si z Čech přivezl remízu 1:1.

"V tom úmorném vedru očekávám taktickou bitvu a můžu souhlasit s tím, co řekl jejich trenér, že může rozhodnout jeden gól," řekl trenér Jozef Weber před odletem ČTK a deníku Sport.

V Šymkentu předpokládá bouřlivou atmosféru, kterou osobně zažil před třemi týdny v úvodním zápase 1. předkola Evropské ligy proti gruzínskému celku Torpedo Kutaisi. "Co máme zprávy, mělo by být vyprodáno. Když jsem na tom utkání byl já, bylo tam 13, 14 tisíc lidí. Tak jak to má v poháru vypadat - peklo, dobrá atmosféra," uvedl Weber.

Středočeši odletěli s předstihem, aby se vyhnuli problémům, které minulou středu potkaly Jablonec. Severočeši měli do Jerevanu odcestovat už ráno, ale jejich let byl nakonec po několikahodinovém zpoždění zrušen a náhradní dopravce nedostal povolení letět nad nad vzdušným prostorem Ukrajiny, Ruska a Běloruska. Jablonec odcestoval až večer vládním speciálem.

Problémy Jablonce Webera nevystrašily. "Hráče jsem upozorňoval na to, že se to může stát, aby nebrblali. Může se posunout let, to k tomu patří, není třeba z toho dělat nějakou vědu," prohlásil bývalý kouč Bohemians 1905 a Karviné.

Do Šymkentu by Mladá Boleslav s mezipřistáním v tureckém Trabzonu měla dorazit ve středu 7:30. Od 16 hodin absolvuje první trénink. Ve stejný čas o den později je na programu odveta.