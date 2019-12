ŽIVĚ: Atlético vykročilo k postupu, druhou penaltou už nepohrdlo

Ze středečních zápasů 6. kola skupinové fáze fotbalové Ligy mistrů vzejdou poslední dva osmifinalisté. Tím prvním se stalo italské Bergamo, které zvítězilo na hřišti Šachtaru Doněck 3:0. Nahrála mu i výhra Manchesteru City 4:1 s Dinamem Záhřeb, hattrick dal Gabriel Jesus.

Ve skupině D, kterou vyhraje Juventus Turín, se na dálku rozhodne mezi Atléticem Madrid a Leverkusenem.

Atléticu Madrid stačí k postupu výhra nad posledním Lokomotivem Moskva, případně zaváhání Leverkusenu s Juventusem Turín, který má zaručené prvenství ve skupině. Španělský celek doma v evropských pohárech prohrál jediný z posledních 24 zápasů.

VÝVOJ ZÁVĚREČNÉHO KOLA ZÁKLADNÍCH SKUPIN SLEDUJEME ŽIVĚ:

17. minuta: Atlético Madrid - Lokomotiv Moskva 1:0! Druhý pokutový kop už španělský tým nezahodil, Joao Felix si dal dobrý pozor, aby nedopadl jako jeho spoluhráč z úvodu střetnutí.

11. minuta: V Madridu mohlo být 1:0 a v Leverkusenu se zápas také rozjel. Nejprve Higuaín hledal před prázdnou bránou Ronalda, který o centimetry na míč nedosáhl, a pak napálil na druhé straně Diaby míč do tyče Buffonovy brány.

3. minuta: Atlético mohlo poměrně záhy vzít postupový osud do svých rukou, Kieran Trippier ale neproměnil pokutový kop.

Druhá várka zápasů nás čeká od 21:00. Nejvíce pozornosti se bude upírat ke skupině D, kde se rozhodne na dálku mezi Atléticem Madrid a Leverkusenem o posledním postupujícím.

Konec utkání: Šachtar Doněck - Bergamo 0:3 a Dinamo Záhřeb - Manchester City 1:4. Do vyžazovací fáze doprovodí anglického mistra italský nováček milionářské soutěže Atalanta Bergamo. Na Šachtar čeká "jen" Evropská liga.

90+5: Atalanta přidala ještě třetí gól, prosadil se Gosens.

86. minuta: Šachtar se mohl vrátit do hry, ale Ismaily svou ránou rozezvučel jen břevno.

84. minuta: Vedení navýšil i Manchester City, na 4:1 upravil Phil Foden.

80. minuta: A tohle je komplikace neřešitelná! Pašalič přidal po rohovém kopu druhý zásah Bergama a italský klub je blízko historickému úspěchu.

77. minuta: Tohle je obrovská komplikace pro Šachtar. Dodo se ohnal po soupeři a viděl červenou kartu.

68. minuta: Bergamo se ujalo vedení! Šachtar rozvlnil síť, ale kvůli ofsajdu branka neplatila. Prakticky z protiútoku dotlačil míč za brankovou čáru Castagne a videorozhodčí po dlouhém zkoumání tentokrát ofsajd odvolal! Nyní postupuje italský celek.

63. minuta: Utkání Šachtaru s Atalantou zřejmě rozhodne jedna branka, zápas začíná být logicky dost nervózní. Bergamo musí vyhrát, soupeři stačí bod.

54. minuta: Tak to bylo rychlé! Gabriel Jesus zkompletoval po Mendyho přihrávce hattrick. City vedou 3:1 a o postup si to rozdají Šachtar s Bergamem.

50. minuta: V Záhřebu už jde vše podle předpokladů, druhou trefu Manchesteru City a na 2:1 pro favorita upravil opět Gabriel Jesus.

45. minuta: Po prvním poločase zůstává na druhé postupové pozici Šachtar Doněck, který hraje doma s Bergamem 0:0. Dinamo Záhřeb zatím drží stav 1:1 s favorizovaným Manchesterem City.

34. minuta: Dinamo Záhřeb - Manchester City 1:1! Hlavou se prosadil Gabriel Jesus a momentálně je na postupové pozici znovu Šachtar.

30. minuta: Citizens jsou tradičně aktivnější na míči, příliš šancí si ale nevytvářejí a zatím potvrzují, že v posledních týdnech nejsou v ideální formě. Zápas Šachtaru s Bergamem je po půlhodině stále bez branek, nicméně ani jeden z týmů nehraje žádný "beton".

20. minuta: Dinamo drží senzační vedení i díky vynikajícímu reflexu brankáře Livakoviče, který zasáhl proti Gündoganově dělovce.

15. minuta: Kovalenko dopravil míč do sítě Bergama, ale neradoval se dlouho, sudí správně odhalili těsný ofsajd.

10. minuta: Šachtar s Bergamem asi kalkulují s tím, že si to rozdají o postup mezi sebou, aby jim do toho ale nehodilo vidle Dinamo Záhřeb! To jde totiž proti Manchesteru City do vedení, parádně se trefil z voleje Dani Olmo.

5. minuta: Ismaily zachyboval při rozehrávce, ale Bergamo přečíslení tři na jednoho do rozhozené obrany Šachtaru nezvládlo. Atalanta musí hrát na výhru a z úvodních minut je to znát.

Od 18:55 se rozhodne o druhém postupujícím ze skupiny C. Čekají nás tudíž zápasy Šachtar Doněck - Bergamo a Dinamo Záhřeb - Manchester City.