ŽIVĚ: Genk - Slavia. Sešívaní jdou do vedení! V hlavní roli brankáři

45+2

První poločas je u konce. Stav je zatím nerozhodný 1:1, což by znamenalo postup Slavie. Nutno ale konstatovat, že Pražané jsou prozatím lepším celkem. Vyjma Kolářovy chyby a následné branky Trossarda se domácí do žádné nebezpečné situace nedostali a naopak měli plné nohy a ruce práce, aby se šlo do kabin alespoň za současného stavu. Přejme si tedy, aby se obraz hry ani ve druhé části utkání nezměnil a sešívaní dokráčeli k postupu.