ŽIVĚ: Liverpool či Paříž bojují o přežití v Lize mistrů

Fotbalové kluby hrající Ligu mistrů čeká poslední utkání, které rozluští tajenku, kdo půjde dál, a kdo naopak v nejprestižnější klubové soutěži na světě skončí. Konkrétně skupiny A, B, C a D poznají v úterý večer své dva postupující do jarní fáze. Podrobný průběh vám přineseme v aktualizovaném článku.

Nejvypjatější situace panuje ve skupinách B a C. Prvně jmenovaná má už sice jistého vítěze (Barcelonu), ale urputný boj o druhé místo svede Inter Milán s Tottenhamem. Favoritem na jeho ukořistění je italský celek, který čeká jednodušší soupeř - doma PSV Eindhoven. Anglický tým jede na horkou půdu do Barcelony.

Skupina C je velice zamotaná. Favorit Paris Saint-Germain je na druhém místě a svůj poslední duel odehraje na hřišti Crvene zvezdy Bělehrad. Francouzskému mužstvu stačí vyhrát, a postoupí. Z jakého místa, to rozhodne až souběžně hrané utkání mezi Liverpoolem a Neapolí. Aby anglický celek šel dál, musí vyhrát 1:0, případě o dva a více gólů. "Je to pro nás zápas podzimu, klíčový duel," netajil se v rozhovoru kouč Reds Jürgen Klopp.

Ze skupiny A je jasné, že postoupí Atlético Madrid a Borussia Dortmund. Otázkou pouze zůstává, z jakých pozic. Favoritem na první příčku je španělský gigant, kterému stačí, aby zvítězil v Bruggách nebo aby jeho německý soupeř nebral tři body v Monaku.

Jaro v Lize mistrů mají jisté Porto a Schalke, kteří postupují ze skupiny D a své zápasy odehrály již od 18.55.

Skupina A:

Bruggy - Atlético

Zde se hraje zatím poklidné utkání bez výraznějších šancí. Po 20. minutách je stav bezbrankový. Pokud chce myslet Atlético na první místo ve skupině, tak díky průběžnému stavu v Monaku musí svůj zápas vyhrát.

Monako - Dortmund

Dortmund sice neodcestoval do Francie v plné síle, ale i tak se v 15. minutě díky Guerreirovi dostává do vedení. 0:1.

Skupina B:

Barcelona - Tottenham

Domácí se ujali vedení hned v 7. minutě, kdy je dostal do vedení Ousmane Dembélé. Jelikož Tottenhamu stačí uhrát tolik bodů, jako získá ve svém zápase Inter, tak by v tuto chvíli postoupil!

Inter Milán - PSV

Máme tu překvapení. Hosté z Eindhovenu se v Miláně ujímají vedení. Střelcem branky ze 13. minuty je Lozano.

Skupina C:

Liverpool - Neapol

Obrovské štěstí pro domácí. Stoper Virgil van Dijk trefil kopačkou Mertense, že mu málem zlomil nohu. Jelikož byl v souboji i míč, tak byl rozhodčí shovívavý a vytasil pouze žlutou kartu. Manému se sice ve 23. minutě podařilo zdárně zakončit hezkou akci, ale stál v ofsajdu, a tak se skóre nemění.

CZ Bělehrad - PSG

Paříž od začátku splňuje roli favorita a od 11. minuty vede. Úvodní branku vstřelil Edinson Cavani, na kterou mu asistoval mladík Mbappé.