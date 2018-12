Liverpool zápas o vše zvládl. Postupuje i PSG a Tottenham

Fotbalové kluby hrající Ligu mistrů čeká poslední utkání, které rozluští tajenku, kdo půjde dál, a kdo naopak v nejprestižnější klubové soutěži na světě skončí. Konkrétně skupiny A, B, C a D poznají v úterý večer své dva postupující do jarní fáze. Podrobný průběh vám přineseme v aktualizovaném článku.

Nejvypjatější situace panuje ve skupinách B a C. Prvně jmenovaná má už sice jistého vítěze (Barcelonu), ale urputný boj o druhé místo svede Inter Milán s Tottenhamem. Favoritem na jeho ukořistění je italský celek, který čeká jednodušší soupeř - doma PSV Eindhoven. Anglický tým jede na horkou půdu do Barcelony.

Skupina C je velice zamotaná. Favorit Paris Saint-Germain je na druhém místě a svůj poslední duel odehraje na hřišti Crvene zvezdy Bělehrad. Francouzskému mužstvu stačí vyhrát, a postoupí. Z jakého místa, to rozhodne až souběžně hrané utkání mezi Liverpoolem a Neapolí. Aby anglický celek šel dál, musí vyhrát 1:0, případě o dva a více gólů. "Je to pro nás zápas podzimu, klíčový duel," netajil se v rozhovoru kouč Reds Jürgen Klopp.

Ze skupiny A je jasné, že postoupí Atlético Madrid a Borussia Dortmund. Otázkou pouze zůstává, z jakých pozic. Favoritem na první příčku je španělský gigant, kterému stačí, aby zvítězil v Bruggách nebo aby jeho německý soupeř nebral tři body v Monaku.

Jaro v Lize mistrů mají jisté Porto a Schalke, kteří postupují ze skupiny D a své zápasy odehrály již od 18.55.

Skupina A:

Bruggy - Atlético Madrid 0:0

Zde se hraje zatím poklidné utkání bez výraznějších šancí. Po 20. minutách je stav bezbrankový. Pokud chce myslet Atlético na první místo ve skupině, tak díky průběžnému stavu v Monaku musí svůj zápas vyhrát. První poločas skončil.

Druhý poločas byl zahájen. Nespokojenost s výkonem projevil kouč hostů Diego Simeone tím, že během devíti minut vyčerpal všechny tří střídání. V 69. minutě stále 0:0.

Zde branka nepadla, což znamená, že španělský tým jde dál z druhé pozice.

Monako - Dortmund 0:2

Dortmund sice neodcestoval do Francie v plné síle, ale i tak se v 15. minutě díky Guerreirovi dostává do vedení. 0:1. Další obrovskou šanci měl hostující Diallo, jeho střela o kousek minula tyč. Konec prvního poločasu.

Druhý poločas byl zahájen. A je hotovo. Zmar Monaka dokonal svou druhou brankou v zápase Guerreiro. V 88. minutě 0:2.

Dortmund vyhrál a zajistil si první místo ve skupině.

Skupina B:

Barcelona - Tottenham 1:1

Domácí se ujali vedení hned v 7. minutě, kdy je dostal do vedení Ousmane Dembélé. Jelikož Tottenhamu stačí uhrát tolik bodů, jako získá ve svém zápase Inter, tak by v tuto chvíli postoupil! Na Camp Nou už se víc nestalo, a tak první poločas skončil 1:0.

Druhý poločas byl zahájen. Ze hřiště odešel Rakitič a přišel Busquets, který by měl mít na starost více defenzivních úkolů. Do hry se k velké radosti fanoušků v 63. minutě dostává Lionel Messi.

Tottenham vyrovnává! V 85. minutě se prosadil Lucas a dává tak londýnskému týmu šanci na postup. Spurs potřebují získat více bodů než Inter Milán, který v tuhle chvíli také remizuje.

Konec zápasu. Barcelona potvrdila dominanci ve skupině a jasně postupuje z prvního místa. Tottenham postupuje z druhého místa.

Inter Milán - PSV 1:1

Máme tu překvapení. Hosté z Eindhovenu se v Miláně ujímají vedení. Střelcem branky ze 13. minuty je Hirving Lozano. První poločas skončil.

Druhý poločas byl zahájen. Domácí musí nutně skórovat, proto přišlo do hry rychlé křídlo Balde Keita. Inter srovnává! Mocnou snahu milánského týmu přetavil v gólovou radost kdo jiný než snajpr Mauro Icardi. V 73. min. 1:1!

Konec zápasu, to znamená jediné, Inter v Lize mistrů končí!

Skupina C:

Liverpool - Neapol 1:0

Obrovské štěstí pro domácí. Stoper Virgil van Dijk trefil kopačkou Mertense, že mu málem zlomil nohu. Jelikož byl v souboji i míč, tak byl rozhodčí shovívavý a vytasil pouze žlutou kartu. Manému se sice ve 23. minutě podařilo zdárně zakončit hezkou akci, ale stál v ofsajdu, a tak se skóre nemění. Domácí pomalu zatápí pod kotlem, obrana Neapole zatím drží.

Euforie na Anfield Road! Mohamed Salah se prokličkoval pokutovým územím a z úhlu překonal gólmana Ospinu. 1:0 a v tuhle chvíli Liverpool postupuje! Domácí diváci jdou do přestávky nadšení, jejich miláčci vedou 1:0, což jim k postupu stačí.

Druhý poločas byl zahájen. Neapol se zatím k ničemu nedostala a to by měl změnit příchod polského útočníka Milika. Po 68. minutách stále 1:0. Hosté, jako kdyby zjistili, že musí začít hrát a poslední minuty drží svého soupeře hluboko na vlastní polovině. Obrovskou příležitost měl na kopačkách Callejon, ten ovšem uvnitř malého vápna branku přestřelil.

Neskutečně napínavá koncovka! 100% šance měl na straně hostů Milik, následně za domácí šel sám na branku Mané, avšak ani jeden neuspěl.

Utkání tedy skončilo 1:0, což je výsledek, který Liverpoolu stačí k postupu!

CZ Bělehrad - PSG 1:4

Paříž od začátku splňuje roli favorita a od 11. minuty vede. Úvodní branku vstřelil Edinson Cavani, na kterou mu asistoval mladík Mbappé. Hosté s přehledem kontrolují utkání. Argentinec Di María se odhodlal ke střele z dálky, ale těsně minul.

Z drtivé převahy nyní Paříž vytěžila druhou branku. Ve 40. minutě navyšuje vedení hostů Brazilec Neymar, kterému opět asistoval Mbappé. Nic víc důležitého se v prvním poločase nestalo. Paříž po prvním dějství drží pohodlné vedení o dva góly.

Druhý poločas byl zahájen. Máme tu drama! Domácí díky Gobeljičovi snižují a vrací se zpět do utkání. 1:2. PSG si bere dvoubrankové vedení zpět. V 74. minutě se mezi střelce zapsal Marquinhos a z původně třetího místa, je PSG první! Mbappé ještě v 92. minutě navyšuje vedení na 4:1 a pojišťuje výhru svého týmu.

PSG vyhrálo 4:1 a nakonec postupuje z prvního místa!