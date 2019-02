ŽIVĚ: Plzeň - Dinamo Záhřeb. Západočeši jdou do boje

Do vyřazovacích bojů Evropských pohárů po Slavii vstupuje také Viktoria Plzeň. Český mistr se utká s chorvatským Dinamem Záhřeb, a pokud se mu podaří přes něj přejít dál, bude mít tuzemský fotbal stoprocentní jistotu, že i nadále bude moci vysílat do bojů o Ligu mistrů dva zástupce.

Chorvatský klub prošel do play-off naprosto suverénně, když si bez problémů poradil s Fenerbahce, Andrelechtem a Trnavou. Dinamo navíc dominuje i v nejvyšší domácí fotbalové soutěži. Jarní část zahájil vysokým vítězstvím 7:2 nad posledním Rudesem, poté se však nadřel na výhru 1:0 s předposlední Istrou.

Ani svěřenci kouče Pavla Vrby na tom nejsou úplně zle, nicméně do jara nevstoupili ideálně, když remizovali s Mladou Boleslaví 1:1. Cesta Západočechů evropským podzimem byla o poznání daleko těžší. v cestě stály mančafty věhlasných jmen. Španělský Real Madrid, italský AS Řím i ruský CSKA Moskva jsou velkokluby, proti nimž se Plzeň pokusila zabojovat o třetí místo. A vydařilo se. V domácí soutěži patří Viktoriánům druhá pozice, nepropustnou ofenzivu soupeře by měl potrápit Jean-David Beauguel, který je nejlepším ligovým střelcem týmu.

I přes výhodu domácího prostředí bude cesta přes výjimečnou defenzivu Dinama nesmírně složitá. Plzni navíc bude chybět vykartovaný David Limberský i zraněný Michael Krmenčík. Na zápas je naopak připraven Radim Řezník.