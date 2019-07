ŽIVĚ: Plzni začíná boj o Ligu mistrů, přivítá Olympiakos

Fotbalisté Plzně v úterý večer vykročí do kvalifikace o účast v Lize mistrů. Ve druhém předkole nastoupí proti favorizovanému Olympiakosu Pireus, který od 19:00 přivítají na svém hřišti a příští týden je čeká náročná odveta v Řecku. Viktorii může povzbudit stoprocentní vstup do nového ročníku domácí ligy.

Plzeňští hráči se v letech 2011 a 2013 probojovali z druhého předkola až do hlavní fáze Ligy mistrů, ale poslední tři pokusy Viktorii nevyšly. Naposled Západočeši před dvěma lety vypadli s bukurešťským FCSB a v kvalifikaci LM nevyhráli už sedmkrát za sebou.

Pokud by Plzeň čtyřiačtyřicetinásobného řeckého mistra vyřadila, zajistí si vedle postupu do třetího předkola, kde by ji čekal istanbulský Basaksehir, také základní skupinu Evropské ligy. V opačném případě bude Viktoria muset do třetího předkola EL.

Plzeň nastoupí s Adamem Hlouškem a Milanem Havlem, kteří na krajích obrany nahradili disciplinárně potrestaného Davida Limberského, respektive zraněného Radima Řezníka.

Plzeňský trenér Pavel Vrba znovu vsadil na útočníka Michaela Krmenčíka, který se ještě v nové sezoně střelecky neprosadil. Ani ve třetím zápase v základní sestavě Viktorie nechybí letní posila záložník Lukáš Kalvach.

Utkání budeme sledovat on-line.